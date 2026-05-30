Погода снова сломает все планы: где ждать потепления, а где резкого холода
Последние выходные мая принесут России резкие погодные контрасты, об этом сообщает ведущий специалист ИА "Метеоновости" Анна Романова.
Центральная Россия и Северо-Запад: погода начнёт улучшаться
В Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах влияние циклона постепенно ослабевает. Осадков станет меньше, а температура воздуха начнёт повышаться.
В Москве погода уже в выходные будет улучшаться. Кратковременные дожди ожидаются лишь местами. В субботу воздух прогреется до +13…+15 градусов, а в воскресенье — уже до +15…+17.
В Санкт-Петербурге суббота ещё останется дождливой и прохладной — около +9…+11 градусов. Однако уже в воскресенье осадки начнут прекращаться, а температура повысится до +15.
Юг России: снова похолодание
Совсем другая ситуация складывается на юге страны. Очаг холода сместится в районы нижней Волги и Дона, а также в Краснодарский и Ставропольский края.
В Ростове-на-Дону ожидаются кратковременные дожди и похолодание до +16…+18 градусов. В Краснодаре температура опустится до +18…+20, местами пройдут ливни.
В Сочи днём температура будет около +16 градусов. При этом синоптики обещают, что уже с начала новой недели курорт снова начнёт прогреваться.
Урал и Сибирь: от летнего тепла до резкого холода
На Урале будет тепло. В Екатеринбурге ожидается +18…+20 градусов, хотя погода будет дождливой.
В Омске сохранится почти летняя температура — около +25 градусов, местами возможны кратковременные дожди. В Новосибирске +20…+22 и преимущественно без осадков.
А вот в районе Байкала ситуация ухудшится. В Иркутске прогнозируют резкое похолодание до +16 градусов и дожди. В Красноярске температура также останется ниже привычной нормы — около +16…+18.
Ранее мы писали о том, что Россию накроет волна непогоды.