Погода снова сломает все планы: где ждать потепления, а где резкого холода

Опубликовано: 30 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Синпотики сделали прогноз на эти выходные.

Последние выходные мая принесут России резкие погодные контрасты, об этом сообщает ведущий специалист ИА "Метеоновости" Анна Романова.

Центральная Россия и Северо-Запад: погода начнёт улучшаться

В Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах влияние циклона постепенно ослабевает. Осадков станет меньше, а температура воздуха начнёт повышаться.

В Москве погода уже в выходные будет улучшаться. Кратковременные дожди ожидаются лишь местами. В субботу воздух прогреется до +13…+15 градусов, а в воскресенье — уже до +15…+17.

В Санкт-Петербурге суббота ещё останется дождливой и прохладной — около +9…+11 градусов. Однако уже в воскресенье осадки начнут прекращаться, а температура повысится до +15.

Юг России: снова похолодание

Совсем другая ситуация складывается на юге страны. Очаг холода сместится в районы нижней Волги и Дона, а также в Краснодарский и Ставропольский края.

В Ростове-на-Дону ожидаются кратковременные дожди и похолодание до +16…+18 градусов. В Краснодаре температура опустится до +18…+20, местами пройдут ливни.

В Сочи днём температура будет около +16 градусов. При этом синоптики обещают, что уже с начала новой недели курорт снова начнёт прогреваться.

Урал и Сибирь: от летнего тепла до резкого холода

На Урале будет тепло. В Екатеринбурге ожидается +18…+20 градусов, хотя погода будет дождливой.

В Омске сохранится почти летняя температура — около +25 градусов, местами возможны кратковременные дожди. В Новосибирске +20…+22 и преимущественно без осадков.

А вот в районе Байкала ситуация ухудшится. В Иркутске прогнозируют резкое похолодание до +16 градусов и дожди. В Красноярске температура также останется ниже привычной нормы — около +16…+18.

