Выставили счет на 28 000 евро: в чем подвох немецкого благоустройства - местные жители находятся в постоянном стрессе
Немецкое благоустройство вызывает зависть у многих россиян, ведь практически во всех поселках у жителей Германии есть идеально ровный асфальт, канализация, водопровод и прочие удобства. Со стороны местные пейзажи напоминают картинки, ведь выглядят они уж слишком идеально.
Блогер, автор канала "Путешествия со смыслом" прежде думал, что поддерживает такой идеальный вид поселков государство, но на самом деле это делают местные жители из своего кармана. Чтобы подвести к участку электричество, канализацию, водопровод, а также сделать асфальт, застройщику приходится платить в среднем 25 000 евро.
Что ждет владельца дома дальше
У каждой трубы, асфальта есть свой срок годности, который обычно составляет примерно 20 лет. После этого срока муниципалитет приезжает с техникой, меняет все трубы, далее кладет новый асфальт. Желание жильцов никогда не спрашивается.
"А дальше самое интересное. Стоимость работ делят между всеми домовладельцами улицы. Пропорционально площади участков. И каждому приходит счёт. На десятки тысяч евро. Соседу моего знакомого выставили счет на 28 000 евро", - сообщает источник.
Из-за этого немецкие домовладельцы живут в постоянном страхе, ведь они с каждым годом приближаются к этому масштабному ремонту, который им и не нужен. Отказаться от оплаты после работ невозможно, поэтому немцам приходится брать кредиты. Некоторые жители Германии намеренно продают дома перед заменой труб, что позволяет им избежать таких затрат.
Опыт автора
"Когда я была в Германии, то даже не подумала, что стоит за этими идеальными домиками и улочками. Привыкнуть к подобным налогам просто невозможно. Это дико не только для россиян, но и жителей других стран", - заявила Полина Аксенова.
Читайте также на портале "Городовой":
Где находится самый красивый город русского Юга.
Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".
В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.