В период бутонизации перцам – непременно: 3 жменьки на 10 литров – и культуру не остановить
Важную роль в развитии перцев играет своевременное внесение подкормок в период формирования завязей. Это напрямую влияет на урожайность культуры. В этот критический период для перцев особенно важны фосфор и калий, которые определяют вкусовые качества и размер плодов.
Агроном Ксения Давыдова раскрыла эффективный метод приготовления такого питательного состава.
Рецепт
Эта подкормка содержит значительное количество необходимых питательных веществ и микроэлементов, критически важных для растений в фазе бутонизации. Для приготовления удобрения добавьте три горсти измельченной яичной скорлупы в три литра воды, тщательно перемешайте и дайте настояться в течение нескольких дней.
В отдельной емкости растворите одну столовую ложку золы в одном литре воды, после чего добавьте этот раствор к настою из скорлупы.
Применение
Полученным составом можно поливать перцы под корень. В период бутонизации также активно применяются фосфоритная мука, сульфат калия, хлористый калий и суперфосфат.
Эти компоненты могут быть использованы как в сухом виде, так и в разведенном растворе. Вскоре после применения вы заметите мощное формирование завязей.
Ранее мы рассказали, как бороться с одуванчиками на даче.