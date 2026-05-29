Беседки-контейнеры и места для клёва: набережную у моста Бетанкура отвоевали у машин
Жители Петровского острова и любители прогулок у воды могут выдохнуть. В затянувшейся истории о том, что важнее — асфальт или уют, кажется, поставлена точка.
Набережную на правом берегу Малой Невы официально решили сделать пешеходной.
История этой территории напоминает качели. Сначала власти обещали жителям классное общественное пространство.
Потом, осенью прошлого года, планы резко изменились: на сайте госзакупок появился тендер на проектирование полноценной четырехполосной магистрали прямо у воды.
Люди заволновались — вместо шума прибоя они рисковали получить шум моторов. Но концепция снова поменялась.
В свежем распоряжении Комитета по градостроительству набережную официально закрепили за пешеходами.
Что именно построят?
Проектом займется Дирекция транспортного строительства. Согласно новым документам, территорию разделят на две зоны:
- Сама набережная. Она станет полностью прогулочной. Никаких машин, только люди, самокаты и велосипеды.
- Подъездные пути. Чтобы к новым жилым кварталам можно было проехать, от Петровского проспекта проложат две новые улицы. Вот они как раз будут автомобильными (на 2–4 полосы), но они не перекроют доступ к воде.
Гамаки, рыбалка и «портовый» стиль
Если власти вернутся к первоначальному дизайн-проекту, то место обещает быть очень стильным. В планах были не просто асфальтированные дорожки, а современное пространство с «изюминкой»:
- Беседки-контейнеры: В память о промышленном прошлом района зоны отдыха хотят сделать в стиле морских грузовых контейнеров.
- Места для рыбаков: Специальные выступы и площадки для тех, кто любит посидеть с удочкой.
- Релакс-зона: Дизайнеры предлагали установить удобные деревянные лежаки, скамейки и высадить много зелени — от кустов до высоких деревьев.
- Освещение: Вместо скучных столбов — высокие современные фонари, которые создадут уютную атмосферу по вечерам.
