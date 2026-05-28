Петербург за 5 миллионов и мебель в придачу: где в России еще осталось доступное жилье?
Многие уверены, что купить квартиру в крупном городе дешевле 10 миллионов — это фантастика. Но аналитики «Домклик» доказали обратное, пишет "Стройгазета".
Пятерка городов с доступным жильем
Эксперты нашли интересные лоты в городах-миллионниках. Цены начинаются от 3,1 млн рублей.
- Новосибирск (3,1 млн руб.): самый дешевый вариант в списке. За эти деньги предлагают «однушку» площадью почти 40 квадратов. Главный бонус — вид на лес и огромный парк в шаговой доступности. Дом кирпичный и теплый.
- Казань (3,6 млн руб.): небольшая уютная квартира (30 кв. м). Дом после капремонта, рядом вся нужная жизнь: школы, магазины и поликлиники.
- Нижний Новгород (3,8 млн руб.): квартира для любителей животных. Окна выходят прямо на зоопарк. Состояние жилья — «заезжай и живи».
- Санкт-Петербург (5 млн руб.): для Петербурга это отличная цена. Квартира на 8-м этаже, в ней уже есть мебель и техника. Рядом детские сады и парковка во дворе.
- Москва (8,9 млн руб.): самый дорогой лот в подборке, но для столицы это очень бюджетно. За эти деньги вы получаете 38 «квадратов» рядом с парком. Есть балкон и спортивные площадки во дворе.
Что происходит в Петербурге: выбор тает, цены растут
Если вы присматриваете жилье в Северной столице, у нас новости не самые радужные. Рынок «вторички» там сильно лихорадит.
За последние два года количество квартир в продаже сократилось почти вдвое. Если раньше можно было выбирать из 30 тысяч вариантов, то сейчас их осталось всего 16 тысяч, пишет "Вечерка".
Самые хорошие и недорогие квартиры «улетают» мгновенно.
Цены при этом не стоят на месте. Средняя квартира в Питере подорожала с 9,3 до 13,3 млн рублей. Сейчас один квадратный метр готового жилья стоит в среднем 260 тысяч рублей.
Почему так сложно купить квартиру сейчас?
Помимо роста цен, есть еще одна преграда — высокие ставки по ипотеке. На вторичном рынке они сейчас кусаются (часто выше 20%).
Именно поэтому люди стали чаще искать максимально дешевые варианты, на которые нужно брать меньше взаймы.
