Петербург за 5 миллионов и мебель в придачу: где в России еще осталось доступное жилье?

Опубликовано: 28 мая 2026 14:43
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
В пяти городах России можно найти бюджетные квартиры с развитой инфраструктурой.

Многие уверены, что купить квартиру в крупном городе дешевле 10 миллионов — это фантастика. Но аналитики «Домклик» доказали обратное, пишет "Стройгазета".

Пятерка городов с доступным жильем

Эксперты нашли интересные лоты в городах-миллионниках. Цены начинаются от 3,1 млн рублей.

  • Новосибирск (3,1 млн руб.): самый дешевый вариант в списке. За эти деньги предлагают «однушку» площадью почти 40 квадратов. Главный бонус — вид на лес и огромный парк в шаговой доступности. Дом кирпичный и теплый.
  • Казань (3,6 млн руб.): небольшая уютная квартира (30 кв. м). Дом после капремонта, рядом вся нужная жизнь: школы, магазины и поликлиники.
  • Нижний Новгород (3,8 млн руб.): квартира для любителей животных. Окна выходят прямо на зоопарк. Состояние жилья — «заезжай и живи».
  • Санкт-Петербург (5 млн руб.): для Петербурга это отличная цена. Квартира на 8-м этаже, в ней уже есть мебель и техника. Рядом детские сады и парковка во дворе.
  • Москва (8,9 млн руб.): самый дорогой лот в подборке, но для столицы это очень бюджетно. За эти деньги вы получаете 38 «квадратов» рядом с парком. Есть балкон и спортивные площадки во дворе.

Что происходит в Петербурге: выбор тает, цены растут

Если вы присматриваете жилье в Северной столице, у нас новости не самые радужные. Рынок «вторички» там сильно лихорадит.

За последние два года количество квартир в продаже сократилось почти вдвое. Если раньше можно было выбирать из 30 тысяч вариантов, то сейчас их осталось всего 16 тысяч, пишет "Вечерка".

Самые хорошие и недорогие квартиры «улетают» мгновенно.

Цены при этом не стоят на месте. Средняя квартира в Питере подорожала с 9,3 до 13,3 млн рублей. Сейчас один квадратный метр готового жилья стоит в среднем 260 тысяч рублей.

Почему так сложно купить квартиру сейчас?

Помимо роста цен, есть еще одна преграда — высокие ставки по ипотеке. На вторичном рынке они сейчас кусаются (часто выше 20%).

Именно поэтому люди стали чаще искать максимально дешевые варианты, на которые нужно брать меньше взаймы.

Ранее «Городовой» рассказывал, недвижимость в Петербурге продолжает дорожать.

