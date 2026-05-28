Кишечная палочка под крышкой: почему 40% молока из супермаркетов Петербурга — это вода и опасные бактерии

Общественники нашли фальсификат и грубые нарушения санитарных норм.

Мы привыкли доверять крупным торговым сетям. Кажется, что в «Магните», «О’КЕЕ» или «Перекрёстке» продукты проходят строгий отбор.

Но недавняя проверка организации «Общественный контроль» показала: почти каждая вторая бутылка молока на полке — это либо подделка, либо опасная для здоровья жидкость, пишет piter.tv.

Разбавленная реальность

Цифры пугают: нарушения нашли в 40% проверенных образцов. Самая частая проблема — банальный обман. Чтобы заработать больше, производители экономят на сырье.

В ход идут два метода:

Вода вместо молока. В некоторых бутылках (особенно под собственными марками сетей) белка и жира оказалось в разы меньше, чем написано на этикетке. Фальшивый жир. Вместо натуральных сливок в молоко добавляют дешевые растительные жиры или даже говяжий жир. По вкусу обычный человек подмену может и не заметить, но пользы от такого продукта ноль.

Бактерии в подарок

Если фальсификат — это просто удар по кошельку, то микробиология — это удар по организму. В нескольких образцах эксперты нашли кишечную палочку.

Откуда она в пастеризованном молоке? Это признак грязного оборудования и плохой гигиены на фермах.

Самое страшное, что некоторые заводы из Ленинградской области продолжают гнать брак даже после официальных предупреждений. Такое молоко может вызвать серьезное отравление, особенно у детей.

Кому можно доверять?

Несмотря на грустные результаты, на полках есть и честные бренды. Эксперты подтвердили, что эти марки держат марку и соблюдают ГОСТ:

«Простоквашино»

«Пискарёвское»

«Приневское»

«Зелёный берег»

Продукция магазинов «ВкусВилл» и «Ермолино»

Как проверить молоко дома: 3 простых совета

Если вы сомневаетесь в качестве купленного молока, попробуйте эти способы:

Тест на мел и крахмал. Капните в молоко немного йода. Если жидкость посинела — в молоко добавили крахмал для густоты. Если пошли пузырьки — там может быть мел. Проверка на разбавление. Капните молоко в стакан с теплой водой. Капля качественного молока опустится на дно и начнет медленно растворяться. Разбавленное молоко сразу «облаком» окрасит всю воду. Срок годности. Натуральное пастеризованное молоко живет от 5 до 10 суток. Если на упаковке указан месяц и при этом это не ультрапастеризация (тетрапак), внутри слишком много консервантов.

