Первое золото Дивеева и контракт до 2031 года: «Зенит» строит оборону на десятилетие

Дивеев в январе 2026 года стал игроком "Зенита".

Защитник Игорь Дивеев официально признан лучшим игроком «Зенита» по итогам мая, сообщается в телеграм-канале клуба.

Болельщики оценили его вклад в общее дело: за три матча он успел не только надежно отработать в обороне, но и забить важный гол.

Для 26-летнего футболиста этот период стал особенным. Перейдя из московского ЦСКА в январе 2026 года, Дивеев быстро влился в состав.

Главный итог — первое в карьере золото чемпионата России. До этого в его коллекции были только Кубки и Суперкубок, завоеванные с «армейцами».

Дивеев добавил обороне петербуржцев того самого «русского характера» и уверенности при стандартах.

Новая «стена» из Колумбии

«Зенит» не собирается останавливаться и уже укрепляет состав на будущее. Клуб официально объявил о переходе защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Сделка выглядит солидно:

Срок контракта: до лета 2031 года. Это огромный кредит доверия.

Сумма вопроса: рыночная стоимость колумбийца сейчас около 3 млн евро.

Статистика: в прошлом сезоне Андраде отыграл 32 матча и показал себя настоящим лидером обороны.

Что говорят эксперты и коллеги

В Калининграде по поводу ухода Кевина грустят. Его бывший партнер по команде Максим Петров прямо говорит: «Андраде — это топ-защитник, для "Балтики" это однозначная потеря», пишет "Чемпионат".

Однако в футбольном мире понимают — Кевин заслужил этот шанс. Андраде славится своей цепкостью и умением начинать атаки длинным пасом.

В «Зените» он может составить мощный дуэт именно с Дивеевым, превратив штрафную площадь петербуржцев в неприступную крепость.

Что это значит для «Зенита»?

Петербургский клуб продолжает собирать лучших игроков чемпионата. Укрепление защиты — четкий сигнал конкурентам: отдавать титул в следующем сезоне «Зенит» не намерен.

С такими игроками, как опытный Дивеев и перспективный Андраде, оборона команды выглядит самой стабильной в лиге. Похоже, нас ждет очень интересное межсезонье.

