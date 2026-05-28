«Дух игры» против больших денег: Кержаков рассказал, как один свисток и миллионы ломают футбол
«Дух игры» против больших денег: Кержаков рассказал, как один свисток и миллионы ломают футбол

Опубликовано: 28 мая 2026 11:32
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Кержакова в прошедшем сезоне его разочаровало судейство.

Михаил Кержаков, бывший вратарь «Зенита», после ухода из клуба рассказал много интересного.

В свежем выпуске интернет-шоу «Это футбол, брат» он выдал базу: прошелся по судьям, которые «душат» игру, и объяснил, почему некоторые талантливые легионеры так и не смогли заиграть в России.

Судьи больше не чувствуют игру?

Главная боль Кержакова — это то, во что превратилось судейство. По его мнению, в прошлом сезоне арбитры стали ошибаться чаще, а их решения кажутся нелогичными.

Михаил вспомнил скандальный случай в матче против махачкалинского «Динамо». Тогда в ворота махачкалинцев поставили очень спорный пенальти.

Кержаков признался: он смотрел игру по ТВ и буквально умолял судью не назначать этот одиннадцатиметровый.

В чем проблема?

По словам Кержакова, судьи забыли про «дух игры». Он уверен: нельзя судить только по бумажке. Футбол — это эмоции и динамика, а сейчас арбитры часто ломают игру свистками там, где можно было бы дать ребятам побороться.

История одного колумбийца: когда миллионы важнее мяча

Отдельная тема — легионеры. Кержаков рассказал про колумбийского нападающего Джона Дурана.

Суть истории проста и печальна: Кержаков считает, что парня «убили деньги». Как только на счет упали огромные суммы, футбол отошел на второй план.

  • Никакой мотивации. Игрок не горел желанием доказывать что-то перед чемпионатом мира.
  • Странный уход. Всё закончилось максимально нелепо. В один день парень просто зашел в раздевалку, поздоровался со всеми и... не вышел на тренировку. Больше его в команде не видели.

Почему это важно сейчас?

Слова Кержакова подсвечивают две главные беды нашего футбола:

  1. Судейский кризис. Даже опытные игроки не понимают критериев, по которым ставят пенальти. Это рождает недоверие и скандалы после каждого тура.
  2. Переплаченные таланты. Пример колумбийца показывает: если у молодого игрока нет внутреннего стержня, большие контракты в РПЛ просто ставят крест на его карьере.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему после выигранного "золота" "Зенита" в РПЛ разговоры о его победе не утихают.

