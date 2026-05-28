«Дух игры» против больших денег: Кержаков рассказал, как один свисток и миллионы ломают футбол
Михаил Кержаков, бывший вратарь «Зенита», после ухода из клуба рассказал много интересного.
В свежем выпуске интернет-шоу «Это футбол, брат» он выдал базу: прошелся по судьям, которые «душат» игру, и объяснил, почему некоторые талантливые легионеры так и не смогли заиграть в России.
Судьи больше не чувствуют игру?
Главная боль Кержакова — это то, во что превратилось судейство. По его мнению, в прошлом сезоне арбитры стали ошибаться чаще, а их решения кажутся нелогичными.
Михаил вспомнил скандальный случай в матче против махачкалинского «Динамо». Тогда в ворота махачкалинцев поставили очень спорный пенальти.
Кержаков признался: он смотрел игру по ТВ и буквально умолял судью не назначать этот одиннадцатиметровый.
В чем проблема?
По словам Кержакова, судьи забыли про «дух игры». Он уверен: нельзя судить только по бумажке. Футбол — это эмоции и динамика, а сейчас арбитры часто ломают игру свистками там, где можно было бы дать ребятам побороться.
История одного колумбийца: когда миллионы важнее мяча
Отдельная тема — легионеры. Кержаков рассказал про колумбийского нападающего Джона Дурана.
Суть истории проста и печальна: Кержаков считает, что парня «убили деньги». Как только на счет упали огромные суммы, футбол отошел на второй план.
- Никакой мотивации. Игрок не горел желанием доказывать что-то перед чемпионатом мира.
- Странный уход. Всё закончилось максимально нелепо. В один день парень просто зашел в раздевалку, поздоровался со всеми и... не вышел на тренировку. Больше его в команде не видели.
Почему это важно сейчас?
Слова Кержакова подсвечивают две главные беды нашего футбола:
- Судейский кризис. Даже опытные игроки не понимают критериев, по которым ставят пенальти. Это рождает недоверие и скандалы после каждого тура.
- Переплаченные таланты. Пример колумбийца показывает: если у молодого игрока нет внутреннего стержня, большие контракты в РПЛ просто ставят крест на его карьере.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему после выигранного "золота" "Зенита" в РПЛ разговоры о его победе не утихают.