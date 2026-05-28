Замешиваю и пеку: ягодный торт "Минутка" — король быстроты и вкуса

В этом пироге идеально всё: тонкое тесто, море сочной начинки и румяная хрустящая корочка. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно и полезно".

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 250-300 г,

сливочное масло — 120-150 г,

сметана или кефир — 100 г,

сахар — 2-3 ст. л.,

разрыхлитель — 1 ч. л.,

щепотка соли.

Для начинки:

ягоды — 400-450 г,

сахар — 3-5 ст. л.,

крахмал — 1-2 ст. л.

Приготовление

Сначала я готовлю тесто. В глубокую миску просеиваю муку, добавляю разрыхлитель, сахар и щепотку соли. Всё хорошо перемешиваю.

Холодное сливочное масло натираю прямо в муку на крупной тёрке и быстро перетираю руками в крошку. Главное — не делать это слишком долго, чтобы масло не успело растаять.

Затем добавляю сметану или кефир и быстро собираю тесто в мягкий комок. Оно должно получиться эластичным, нежным и не липнуть к рукам.

Теперь начинка. Если ягоды замороженные, заранее слегка размораживаю их и обязательно сливаю лишний сок. Добавляю к ягодам сахар и крахмал, хорошо перемешиваю.

Духовку заранее разогреваю до 180-190 градусов.

Тесто раскатываю в круг толщиной примерно полсантиметра. Переношу его на противень или в форму, выкладываю в центр ягодную начинку, оставляя свободные края.

Края аккуратно подворачиваю наверх, формируя красивый бортик.

Отправляю пирог в духовку примерно на 35-45 минут. Ориентир — румяная корочка и слегка побулькивающая ягодная начинка. После выпечки обязательно даю пирогу немного остыть.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Я смазываю тесто желтком перед отправкой в духовку — тогда корочка получится золотистой. Также в качестве начинки я добавляю вишню и смородину.

