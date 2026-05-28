Как справиться с ревностью: Фридрих Ницше дал мудрый совет 2 века назад — заменит 100 сеансов у психолога
Фридрих Ницше — выдающийся немецкий филолог, философ и поэт. Его наиболее известным произведением является трактат «Так говорил Заратустра».
Это произведение вызвало бурные дискуссии, которые продолжаются до настоящего времени, ввиду содержащейся в нем критики традиционной христианской морали. Тем не менее, отдельные цитаты из этого труда имеют сходство с библейскими текстами.
Кого окружает пламя ревности, тот обращает наконец, подобно скорпиону, отравленное жало на самого себя.
Действительно, ревность представляет собой опасное, губительное и деструктивное чувство, в первую очередь для самого ревнующего. Она «жалит» своего «обладателя» подобно скорпиону, отравляя его существование.
Однако от этого чувства страдают и близкие люди. Это могут быть супруги, дети, родители. Некоторые испытывают чувство ревности даже по отношению к друзьям, что проявляется в эмоциональных сценах и бесконечных упреках.
