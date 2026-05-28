Забываю про укусы навсегда: комары исчезают за вечер — эти копеечные средства работают лучше спреев
Забываю про укусы навсегда: комары исчезают за вечер — эти копеечные средства работают лучше спреев

Опубликовано: 28 мая 2026 10:22
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Вот как избавиться от назойливых насекомых.

О простых домашних средствах, которые действительно спасают от нашествия комаров, пишет портал "ПроГород".

Одним из самых действенных способов считаются эфирные масла. Лучше всего работают гвоздика, лаванда, эвкалипт и цитронелла. Достаточно добавить 10-15 капель в стакан воды и распылить смесь возле штор, мебели или одежды.

Не менее популярным оказался раствор на основе уксуса и трав. В банку с обычным столовым уксусом добавляют мяту, базилик или розмарин и оставляют настояться на несколько часов. Затем ёмкость ставят возле окна или на балконе. Резкий запах кислоты эффективно отпугивает насекомых.

На верандах и дачных участках помогает ещё один необычный метод — дым от лаврового листа или шалфея. Достаточно слегка поджечь сухой лист и оставить его тлеть в безопасной посуде.

Многие недооценивают и обычный вентилятор. Комары плохо справляются даже со слабым потоком воздуха и не могут нормально приземлиться.

Дополнительно защитить дом помогают растения в горшках — мята, лаванда и базилик. Они выделяют вещества, которые маскируют запах человека, из-за чего насекомые теряют интерес к помещению.

Личный опыт

Я попробовал все из вышеперечисленных способов, но самым эффективным оказлись сразу два. Я распылил смесь эфирного масла лаванды на шторы и параллельно включил вентилятор. Так получилось максимально защитить квартиру от назойливых насекомых.

Ранее мы писали о 10 кухонных лайфхаках, которые сильно упрощают жизнь.

