10 необычных кухонных лайфхаков: как сделать жизнь проще, а готовку – интереснее

Дмитрий Змиевский поделился 10 лайфхаками, которые упростят кухонный быт и сделают ваши блюда намного вкуснее.
№1: Насыпьте соль на доску, а сверху – мясо
Просто посолите доску и положите сверху мясо, слегка прижав. Результат – ровное распределение соли, быстрое схватывание корочкой и сочная текстура.
№2: Зелень – в стакан с водой
Если вы будете хранить петрушку или укроп как мини-букеты цветов, они дольше останутся свежими. Теперь никакой пожухлой травы – только сочная и крепкая зелень.
№3: В микроволновку – стакан с водой
В следующий раз при разогреве поставьте рядом с тарелкой с едой стакан воды. При нагреве начнет выделяться пар, и в результате еда останется сочной.
№4: Чеснок – в банку и потрясти
Если в рецепте нужны несколько зубчиков чеснока, положите их неочищенными в банку, закройте и потрясите. Через несколько секунд шелуха спадет сама, и вам не придется пачкать пальцы и пахнуть ядреным ароматом часами.
№5: Дайте сковороде остыть
… и только потом помойте ее. Сразу заливать нагретую сковородку водой не стоит, иначе она будет деформироваться и прослужит вам гораздо меньше.
№6: Нестандартное применение формочкам для льда
Если у вас остался соус, разлейте его по формочкам для льда – и в морозилку. В нужный момент достаньте кубик и бросьте его в блюдо.
№7: Хлеб – в морозилку
Если у вас часто остается хлеб, заморозьте его. Он не заплесневеет и не зачерствеет, а когда понадобится, просто достаньте кусочек.
№8: Лимонный сок вместо мыла
Если вы чистили лук или рыбу, протрите руки кусочком лимона. Так вы быстро избавитесь от неприятного запаха.
№9: Бумажное полотенце для хранения овощей
Положите в контейнер с овощами бумажное полотенце – оно впитает излишки влаги, и овощи будут храниться дольше.
№10: Специи – с глаз долой
Держите специи в закрытом шкафчике. Если будете хранить их возле плиты, то жара и пар уничтожат их аромат.
И напоследок – лайфхак от подписчика канала:
«Когда варите яйца вкрутую, заметьте время, 3-4 минуты с момента закипания, и расколите скорлупу тупой стороной ножа. Ага, прямо в кипятке, не доставая. Они уже не вытекут, потому что «мешочек» схватился. А делается это для того, чтобы яйца хорошо чистились», – поделилась своим опытом Екатерина Серегина.
Ранее портал «Городовой» рассказал про 10 ошибок, которые часто допускают на кухне во время готовки.