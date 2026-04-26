Эти 10 ошибок отличают новичка от шеф-повара: вот что нельзя делать при готовке – испортите блюдо

Даже самое простое базовое блюдо можно испортить, если его пережарить, пересолить, готовить на холодной сковородке, перегрузить ингредиентами или нарезать их кусками разной формы. Обо всех этих и других ошибках рассказал эксперт Дзен-канала Zmievskie Дмитрий Змиевский.
Ошибка №1: Пережаривать
Когда блюдо готово и в нем сохранена сочная структура, а вы продолжаете жарить ингредиенты, чтобы они точно были готовы, то еда начинает портиться. Мясо теряет вкус и аромат, становится жестким и пересушенным, а овощи превращаются в мягкую безвкусную массу.
Ошибка №2: Пересаливать
Обязательно пробуйте блюдо, когда вы добавляете соль. Пересолите – блюдо станет тяжелым, и исправить это уже не получится. Поэтому – никаких игр в «угадайку» на этом этапе!
Ошибка №3: Готовить на холодной сковороде
Когда вы выкладываете продукты на холодную или недостаточно разогретую сковороду, то начинаете их тушить, а не жарить. Можете распрощаться с хрустящей корочкой и соответствующим ароматом – и никакими соусами это не исправить.
Ошибка №4: Игнорировать температуру
Как сообщает Дмитрий Змиевский, «Умение управлять огнём – это навык, который приходит с вниманием, а не с опытом по времени».
Если же огонь слишком сильный, то ингредиенты снаружи сгорают, а внутри остаются сырыми. Когда огонь минимальный, то блюдо на вкус будет пресным и незапоминающимся.
Ошибка №5: Перегружать сковороду
Если вы, желая все побыстрее приготовить, сложили все продукты в одну сковороду, то они начинают тушиться, а не жариться. Никакой корочки, насыщенного аромата и характерного вкуса ожидать уже не придется.
Ошибка №6: Игнорировать размер кусков
Куски должны быть одинакового размера. В противном случае одни недожарятся, другие – пережарятся.
Ошибка №7: Утяжелять блюдо
Обязательно добавляйте нотки свежести в виде овощей, зелени или легкой кислинки. Иначе ваше блюдо будет сложно доесть – таким перегруженным и тяжелым оно станет.
Ошибка №8: Переусложнять блюдо
Когда вы добавляете слишком много ингредиентов с целью сделать блюдо насыщеннее и интереснее, то получается все ровно наоборот. Вкус становится нечетким, все ингредиенты переходят в одну общую непонятную массу.
Ошибка №9: Не отходить от рецепта ни на шаг
Не бойтесь варьировать время готовки, ведь у каждого из нас разные сковородки, которые по-разному держат тепло. Обязательно корректируйте процесс приготовления, что-то меняйте, что-то добавляйте.
Ошибка №10: Пробовать только в конце
Если вы где-то допустили ошибку (например, блюду не хватает свежести), то узнаете об этом только в конце, когда ничего уже не исправить.
