Эти 10 ошибок отличают новичка от шеф-повара: вот что нельзя делать при готовке – испортите блюдо

Даже самое простое базовое блюдо можно испортить, если его пережарить, пересолить, готовить на холодной сковородке, перегрузить ингредиентами или нарезать их кусками разной формы. Обо всех этих и других ошибках рассказал эксперт Дзен-канала Zmievskie Дмитрий Змиевский.

Ошибка №1: Пережаривать

Когда блюдо готово и в нем сохранена сочная структура, а вы продолжаете жарить ингредиенты, чтобы они точно были готовы, то еда начинает портиться. Мясо теряет вкус и аромат, становится жестким и пересушенным, а овощи превращаются в мягкую безвкусную массу.

Ошибка №2: Пересаливать

Обязательно пробуйте блюдо, когда вы добавляете соль. Пересолите – блюдо станет тяжелым, и исправить это уже не получится. Поэтому – никаких игр в «угадайку» на этом этапе!

Ошибка №3: Готовить на холодной сковороде

Когда вы выкладываете продукты на холодную или недостаточно разогретую сковороду, то начинаете их тушить, а не жарить. Можете распрощаться с хрустящей корочкой и соответствующим ароматом – и никакими соусами это не исправить.

Ошибка №4: Игнорировать температуру

Как сообщает Дмитрий Змиевский, «Умение управлять огнём – это навык, который приходит с вниманием, а не с опытом по времени».

Если же огонь слишком сильный, то ингредиенты снаружи сгорают, а внутри остаются сырыми. Когда огонь минимальный, то блюдо на вкус будет пресным и незапоминающимся.

Ошибка №5: Перегружать сковороду

Если вы, желая все побыстрее приготовить, сложили все продукты в одну сковороду, то они начинают тушиться, а не жариться. Никакой корочки, насыщенного аромата и характерного вкуса ожидать уже не придется.

Ошибка №6: Игнорировать размер кусков

Куски должны быть одинакового размера. В противном случае одни недожарятся, другие – пережарятся.

Ошибка №7: Утяжелять блюдо

Обязательно добавляйте нотки свежести в виде овощей, зелени или легкой кислинки. Иначе ваше блюдо будет сложно доесть – таким перегруженным и тяжелым оно станет.

Ошибка №8: Переусложнять блюдо

Когда вы добавляете слишком много ингредиентов с целью сделать блюдо насыщеннее и интереснее, то получается все ровно наоборот. Вкус становится нечетким, все ингредиенты переходят в одну общую непонятную массу.

Ошибка №9: Не отходить от рецепта ни на шаг

Не бойтесь варьировать время готовки, ведь у каждого из нас разные сковородки, которые по-разному держат тепло. Обязательно корректируйте процесс приготовления, что-то меняйте, что-то добавляйте.

Ошибка №10: Пробовать только в конце

Если вы где-то допустили ошибку (например, блюду не хватает свежести), то узнаете об этом только в конце, когда ничего уже не исправить.

