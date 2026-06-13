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Циклон вместо солнца: Петербург накроют затяжные дожди, а температуру «сбросят» до +16

Опубликовано: 13 июня 2026 11:15
 Проверено редакцией
Циклон вместо солнца: Петербург накроют затяжные дожди, а температуру «сбросят» до +16
Циклон вместо солнца: Петербург накроют затяжные дожди, а температуру «сбросят» до +16
Городовой ру
В канале экстренной информации горожан уже предупредили об опасной погоде. 

После пятничного солнышка Петербург накрывает циклон. Сегодня погода резко испортится. Главный синоптик города Александр Колесов предупреждает: нас ждут затяжные дожди и похолодание.

Температура упадет до +16…+18 градусов. После недавней жары это будет ощущаться как настоящий холод.

Воскресенье: грозы и небольшое потепление

В воскресенье, 14 июня, станет чуть приятнее. Воздух прогреется до +19…+21 градуса. Но расслабляться рано. Дожди станут короче, зато могут прогреметь первые мощные летние грозы.

Небо будет капризным: то солнце, то резкий ливень.

Что происходит в Ленобласти

В области ситуация не лучше. Гидрометцентр уже объявил предупреждение из-за гроз. Оно действует как минимум до полуночи 13 июня.

В низинах возможен туман, а во время грозы ветер может усилиться, так что будьте внимательны на дорогах.

Как себя обезопасить

Власти и МЧС просят горожан быть осторожными. Вот пара простых советов:

  • Не паркуйте машины под деревьями и шаткими конструкциями.
  • Если гроза застала на улице, не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями.
  • Водителям лучше снизить скорость: на дорогах из-за ливней возможен эффект «аквапланирования» (когда машина теряет управление на слое воды).

Если случится что-то серьезное, сразу звоните по номеру 112. Это единый телефон экстренных служб.

Ранее «Городовой» рассказывал, что невидимый фронт разрезал Ленобласть пополам.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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