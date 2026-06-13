Циклон вместо солнца: Петербург накроют затяжные дожди, а температуру «сбросят» до +16

После пятничного солнышка Петербург накрывает циклон. Сегодня погода резко испортится. Главный синоптик города Александр Колесов предупреждает: нас ждут затяжные дожди и похолодание.
Температура упадет до +16…+18 градусов. После недавней жары это будет ощущаться как настоящий холод.
Воскресенье: грозы и небольшое потепление
В воскресенье, 14 июня, станет чуть приятнее. Воздух прогреется до +19…+21 градуса. Но расслабляться рано. Дожди станут короче, зато могут прогреметь первые мощные летние грозы.
Небо будет капризным: то солнце, то резкий ливень.
Что происходит в Ленобласти
В области ситуация не лучше. Гидрометцентр уже объявил предупреждение из-за гроз. Оно действует как минимум до полуночи 13 июня.
В низинах возможен туман, а во время грозы ветер может усилиться, так что будьте внимательны на дорогах.
Как себя обезопасить
Власти и МЧС просят горожан быть осторожными. Вот пара простых советов:
- Не паркуйте машины под деревьями и шаткими конструкциями.
- Если гроза застала на улице, не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями.
- Водителям лучше снизить скорость: на дорогах из-за ливней возможен эффект «аквапланирования» (когда машина теряет управление на слое воды).
Если случится что-то серьезное, сразу звоните по номеру 112. Это единый телефон экстренных служб.
Ранее «Городовой» рассказывал, что невидимый фронт разрезал Ленобласть пополам.