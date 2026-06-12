Меридиан жары и холода: невидимый фронт разрезал Ленобласть пополам

Завтра в Северной столице ожидается похолодание.

Сегодня погода в Ленинградской области решила показать характер. Регион буквально разрезало пополам невидимой чертой — атмосферным фронтом.

Пока западная часть области наслаждается прохладой, на востоке стоит настоящая жара.

Что происходит в Петербурге

В самом городе сегодня довольно комфортно. Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, воздух прогреется до +21…+23°.

На небе будут чередоваться солнце и тучи. Местами пройдут небольшие дожди, так что зонт лучше держать при себе.

Ветер дует с юго-запада, он не сильный — около 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме (761 мм рт. ст.), поэтому голова болеть не должна.

Температурный контраст в области

Если вы планируете поездку по области, будьте готовы к сюрпризам. На западе региона термометры покажут около +19°, а вот на востоке — настоящее пекло до +30°.

Из-за такого столкновения воздушных масс в некоторых районах могут прогреметь грозы и пройти сильные ливни.

Резкое похолодание в субботу

Наслаждайтесь теплом сегодня, потому что завтра всё изменится. В субботу в Петербург придет похолодание. Температура днем рухнет до +16…+18°.

Зарядит дождь, и небо окончательно затянет тучами. Разница в пять-семь градусов за сутки будет ощущаться очень остро.

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