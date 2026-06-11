«Тропическая» ночь из 1954-го и град на востоке: к чему готовиться петербуржцам на праздники

13 июня в город придут циклоны с дождями.

Впереди длинные выходные, но погода решила напомнить нам, что мы живем на Северо-Западе. Нас ждут температурные качели, дожди и даже борьба за исторические рекорды.

Пятница: рекордная ночь и «окно» тепла

Пятница, 12 июня, станет самым приятным днем для петербуржцев. В первой половине дня будет сухо и солнечно. Воздух прогреется до комфортных +21…+23 градусов.

Но самое интересное случится ночью. Синоптики прогнозируют +16…+18 градусов. Это очень много для наших широт.

Мы идем на рекорд: самая теплая ночь на 12 июня была зафиксирована в далеком 1954 году (+18,1 градуса). Похоже, в этот раз мы вплотную приблизимся к этой цифре, сообщает главный синоптик Александр Колесов.

Суббота: резкий привет от осени

Начиная с 13 июня, лафа заканчивается. В город придет циклон и принесет с собой затяжные дожди. Температура резко упадет до +16…+18 градусов.

После пятничного тепла это будет ощущаться как настоящий холод. Одевайтесь теплее и не забудьте зонты — они станут вашим главным аксессуаром на весь день.

Воскресенье: грозы и небольшое потепление

14 июня станет чуть теплее — до +19…+21 градуса. Но погода останется капризной. Дожди будут кратковременными, зато могут нагрянуть первые серьезные летние грозы.

Если планируете прогулку, следите за картой осадков в реальном времени.

Область разделится на два лагеря

В Ленинградской области ситуация на 12 июня еще интереснее. Регион буквально разорвет на две части:

Запад (Кингисепп, Луга): погода будет похожа на питерскую — умеренно тепло и дождливо.

погода будет похожа на питерскую — умеренно тепло и дождливо. Восток (Тихвин, Лодейное Поле): здесь будет настоящая жара до +24…+29 градусов. Но за это придется платить. Синоптики предупреждают о ливнях, граде и шквалистом ветре до 18 м/с.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптик пообещал Петербургу идеальную климатическую норму.