Без зонтов, но с восточным ветром: синоптик пообещал Петербургу идеальную климатическую норму

Сегодня жителям и гостям Северной столицы крупно повезло. Погоду в городе диктует гребень антициклона. Это значит, что тяжелых туч и ливней не предвидится. Небо будет облачным, но солнце обязательно проглянет.
Температура — то, что нужно
В городе установилась идеальная погода для прогулок. Как сообщает специалист центра "Фобос" Михаил Леус, термометры покажут +20…+22°. В Ленинградской области будет еще теплее — местами до +25°.
Это именно те цифры, которые синоптики называют «климатической нормой». Не слишком жарко, но и не холодно. Самое время достать легкую одежду и отправиться в парк.
Ветер и самочувствие
Ветер сегодня восточный, спокойный — 4–9 м/с. Сильных порывов не будет. Атмосферное давление составляет 759 мм рт. ст.
Это нормальный показатель, так что «погодных» головных болей быть не должно. Правда, давление понемногу падает, но на настроении дня это не скажется.
Планы на пятницу
Хорошие новости: сухая погода задержится. Пятница тоже пройдет без дождей. Ночь будет очень комфортной — около +17°. Днем воздух прогреется до +23°. Можно смело планировать поездки на дачу или вечерние прогулки.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге испортится погода.