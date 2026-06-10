Градус падает, давление растет: синоптики пообещали Петербургу «лоскутное» небо

Пик жары в Петербурге пройден. Сейчас наш регион оказался в так называемом «тылу» огромного атмосферного вихря.
Его центр кружит над Скандинавией, а к нам он закидывает прохладный воздух и переменчивую облачность, рассказывает специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
На улице станет свежее, но это не резкий холод. Температура всё еще на пару градусов выше привычной нормы.
Что ждать сегодня
Погода будет «лоскутной»: то яркое солнце, то набежавшие тучи.
- Дожди: возможны короткие ливни. Они пройдут быстро и не везде.
- Температура: в городе ждем комфортные +21…+23°. В Ленобласти разброс сильнее: от +18° на западе до +26° на востоке.
- Ветер: западный, умеренный. Порывы до 10 м/с — на набережных будет ощутимо продувать.
Почему растет давление
Несмотря на циклон, атмосферное давление начало расти. Оно поднимется до 762 мм рт. ст. Это чуть выше нормы.
Это значит, что небо станет постепенно проясняться, а затяжных ливней точно не будет. Однако метеозависимые люди могут почувствовать легкое недомогание из-за этих «качелей».
Циклон — это огромная воронка. Его передняя часть обычно приносит ливни и духоту. Мы же сейчас находимся на «выходе» из него.
В этой зоне воздух более чистый и прозрачный, а облака похожи на белые ватные комочки. Это классическая петербургская погода, когда за один час можно и промокнуть, и обгореть на солнце.
Прогноз на четверг
Завтра погода окончательно успокоится.
- Зонтики можно оставить дома — существенных осадков не обещают.
- Ночь будет довольно бодрящей: всего +11…+13°.
- Днем термометры покажут +20…+22°.
Ранее «Городовой» рассказывал, что 10 июня циклон проверит петербуржцев на прочность.