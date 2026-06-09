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Непогода продолжается: 10 июня циклон проверит петербуржцев на прочность

Опубликовано: 9 июня 2026 15:34
 Проверено редакцией
Непогода продолжается: 10 июня циклон проверит петербуржцев на прочность
Непогода продолжается: 10 июня циклон проверит петербуржцев на прочность
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Водителям и пешеходам рекомендовано проявлять особую осторожность.

Похоже, солнечные дни в Петербурге берут паузу. В среду, 10 июня, погода в городе продолжит курс на ливни и сильный ветер.

ГУ МЧС России по Петербургу уже разослали предупреждения: на регион надвигается холодный атмосферный фронт.

Грозы, ливни и ветер

Завтра горожанам стоит ждать «полный набор» неприятностей. Обещают сильные ливни и грозы. Но самое неприятное — это ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Этого достаточно, чтобы повалить старое дерево, сорвать плохо закрепленную вывеску или перевернуть зонтик.

Почему так резко похолодало?

Все дело в мощном циклоне. Он вытесняет тепло и несет с собой серые тучи. Солнце будет выглядывать редко.

Температура воздуха тоже поползет вниз: после недавней жары столбик термометра в среду вряд ли поднимется выше +20…+22 градусов. Станет заметно свежее, поэтому легкая ветровка точно не будет лишней.

Как обезопасить себя и вещи

В такую погоду лучше не испытывать судьбу. Вот несколько простых советов:

  • Для водителей: не паркуйте машины под деревьями и рекламными щитами. Во время ливня видимость на дорогах будет плохой, так что соблюдайте дистанцию.
  • Для пешеходов: обходите стороной шаткие конструкции и не прячьтесь от дождя под старыми деревьями.
  • Дома: закройте окна и уберите вещи с незастекленных балконов, чтобы их не унесло ветром.

Если что-то случится, сразу звоните по номеру 112. Это единый телефон экстренных служб.

Что дальше?

Непогода начала заходить в город еще в понедельник. Среда станет пиком этого «серого» периода. К четвергу ветер должен немного утихнуть, но дожди могут задержаться в городе еще на пару дней.

Ранее «Городовой» рассказывал, что южный циклон и низкое давление «встряхнут» Петербург.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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