Непогода продолжается: 10 июня циклон проверит петербуржцев на прочность

Похоже, солнечные дни в Петербурге берут паузу. В среду, 10 июня, погода в городе продолжит курс на ливни и сильный ветер.
ГУ МЧС России по Петербургу уже разослали предупреждения: на регион надвигается холодный атмосферный фронт.
Грозы, ливни и ветер
Завтра горожанам стоит ждать «полный набор» неприятностей. Обещают сильные ливни и грозы. Но самое неприятное — это ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.
Этого достаточно, чтобы повалить старое дерево, сорвать плохо закрепленную вывеску или перевернуть зонтик.
Почему так резко похолодало?
Все дело в мощном циклоне. Он вытесняет тепло и несет с собой серые тучи. Солнце будет выглядывать редко.
Температура воздуха тоже поползет вниз: после недавней жары столбик термометра в среду вряд ли поднимется выше +20…+22 градусов. Станет заметно свежее, поэтому легкая ветровка точно не будет лишней.
Как обезопасить себя и вещи
В такую погоду лучше не испытывать судьбу. Вот несколько простых советов:
- Для водителей: не паркуйте машины под деревьями и рекламными щитами. Во время ливня видимость на дорогах будет плохой, так что соблюдайте дистанцию.
- Для пешеходов: обходите стороной шаткие конструкции и не прячьтесь от дождя под старыми деревьями.
- Дома: закройте окна и уберите вещи с незастекленных балконов, чтобы их не унесло ветром.
Если что-то случится, сразу звоните по номеру 112. Это единый телефон экстренных служб.
Что дальше?
Непогода начала заходить в город еще в понедельник. Среда станет пиком этого «серого» периода. К четвергу ветер должен немного утихнуть, но дожди могут задержаться в городе еще на пару дней.
Ранее «Городовой» рассказывал, что южный циклон и низкое давление «встряхнут» Петербург.