Град после +28°: синоптик рассказал, как южный циклон и низкое давление «встряхнут» Петербург

Сегодня в Санкт-Петербурге — день погодных контрастов. Город оказался в центре мощного южного циклона. Сначала он подарит нам почти тропическую жару, а затем резко «накроет» ливнями.
Аномальная жара до обеда
Первая половина дня будет по-настоящему жаркой. Воздух в Северной столице прогреется до +26…+28°, а в области местами и до +29°. Это на 7 градусов выше привычной нормы, сообщает специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Такой скачок температуры произошел из-за того, что южный циклон пригнал в регион раскаленный воздух. Но за этой жарой уже идет холодный атмосферный фронт.
Ливни, гром и град
Ситуация изменится после обеда. Как только фронт подойдет к городу, небо затянет тучами. Синоптики предупреждают: нас ждут не просто дожди, а настоящие залповые ливни.
К чему готовиться:
- Мощные грозы во второй половине дня.
- Локальный град.
- Резкие порывы ветра во время грозы.
Давление падает, голова тяжелеет
Атмосферное давление сегодня активно идет вниз и составит 756 мм рт. ст. Это ниже нормы, поэтому метеозависимые люди могут почувствовать слабость или сонливость.
Ветер пока дует с юго-запада со скоростью 4–9 м/с, но при грозе он станет рваным и сильным.
Что завтра?
Завтра «праздник жары» закончится. В среду, 19 июня, пыл природы поутихнет. Ночью будет свежо (+14…+16°), а днем температура вернется к комфортным +20…+22°.
Кратковременные дожди никуда не денутся, так что зонт лучше далеко не убирать.
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