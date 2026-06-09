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Град после +28°: синоптик рассказал, как южный циклон и низкое давление «встряхнут» Петербург

Опубликовано: 9 июня 2026 09:18
 Проверено редакцией
Град после +28°: синоптик рассказал, как южный циклон и низкое давление «встряхнут» Петербург
Град после +28°: синоптик рассказал, как южный циклон и низкое давление «встряхнут» Петербург
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Северная столица ошутит на себе южного циклона и холодного атмосферного фронта.

Сегодня в Санкт-Петербурге — день погодных контрастов. Город оказался в центре мощного южного циклона. Сначала он подарит нам почти тропическую жару, а затем резко «накроет» ливнями.

Аномальная жара до обеда

Первая половина дня будет по-настоящему жаркой. Воздух в Северной столице прогреется до +26…+28°, а в области местами и до +29°. Это на 7 градусов выше привычной нормы, сообщает специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Такой скачок температуры произошел из-за того, что южный циклон пригнал в регион раскаленный воздух. Но за этой жарой уже идет холодный атмосферный фронт.

Ливни, гром и град

Ситуация изменится после обеда. Как только фронт подойдет к городу, небо затянет тучами. Синоптики предупреждают: нас ждут не просто дожди, а настоящие залповые ливни.

К чему готовиться:

  • Мощные грозы во второй половине дня.
  • Локальный град.
  • Резкие порывы ветра во время грозы.

Давление падает, голова тяжелеет

Атмосферное давление сегодня активно идет вниз и составит 756 мм рт. ст. Это ниже нормы, поэтому метеозависимые люди могут почувствовать слабость или сонливость.

Ветер пока дует с юго-запада со скоростью 4–9 м/с, но при грозе он станет рваным и сильным.

Что завтра?

Завтра «праздник жары» закончится. В среду, 19 июня, пыл природы поутихнет. Ночью будет свежо (+14…+16°), а днем температура вернется к комфортным +20…+22°.

Кратковременные дожди никуда не денутся, так что зонт лучше далеко не убирать.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург ждет мощный шторм.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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