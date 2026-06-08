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Из +27 в град и ливни: Петербург ждет мощный шторм

Опубликовано: 8 июня 2026 16:41
 Проверено редакцией
Из +27 в град и ливни: Петербург ждет мощный шторм
Из +27 в град и ливни: Петербург ждет мощный шторм
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Из-за перепада температур Петербург накроет мощный грозовой шторм. 

Жителям Северной столицы расслабляться не стоит. Сегодняшний день разделится на «до» и «после». Главный синоптик города Александр Колесов предупредил: на нас идет мощный холодный фронт.

Жара перед бурей

Первая половина дня будет по-настоящему летней. Воздух успеет раскалиться до +25…+27 градусов. Это классическая ловушка петербургской погоды — когда солнце светит ярко, но где-то за горизонтом уже собираются тучи.

Вечерний экстрим

Погода резко меняется. Из-за резкого столкновения жары и холода Петербург накроет шторм. Синоптики обещают полный набор:

  • Сильные ливни и грозы.
  • Шквалистый ветер.
  • Возможный град.

Пик непогоды придется на вторую половину дня. К 21:00 грозовой фронт должен выветриться из города. Станет заметно свежее — температура упадет до комфортных +20…+22 градусов.

Что ждать 12 июня?

На День России погода тоже не сделает подарков. К 12 июня к городу подберется следующий циклон. Снова ждем дожди, а столбики термометров вряд ли поднимутся выше +20 градусов.

Простые советы на сегодня:

  1. Не паркуйте машины под старыми деревьями и шаткими конструкциями.
  2. Если гроза застала на улице, не прячьтесь под зонтом на открытом пространстве.
  3. Плотно закройте окна в квартирах перед уходом на работу.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге ожидается летняя погода.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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