Из +27 в град и ливни: Петербург ждет мощный шторм

Жителям Северной столицы расслабляться не стоит. Сегодняшний день разделится на «до» и «после». Главный синоптик города Александр Колесов предупредил: на нас идет мощный холодный фронт.
Жара перед бурей
Первая половина дня будет по-настоящему летней. Воздух успеет раскалиться до +25…+27 градусов. Это классическая ловушка петербургской погоды — когда солнце светит ярко, но где-то за горизонтом уже собираются тучи.
Вечерний экстрим
Погода резко меняется. Из-за резкого столкновения жары и холода Петербург накроет шторм. Синоптики обещают полный набор:
- Сильные ливни и грозы.
- Шквалистый ветер.
- Возможный град.
Пик непогоды придется на вторую половину дня. К 21:00 грозовой фронт должен выветриться из города. Станет заметно свежее — температура упадет до комфортных +20…+22 градусов.
Что ждать 12 июня?
На День России погода тоже не сделает подарков. К 12 июня к городу подберется следующий циклон. Снова ждем дожди, а столбики термометров вряд ли поднимутся выше +20 градусов.
Простые советы на сегодня:
- Не паркуйте машины под старыми деревьями и шаткими конструкциями.
- Если гроза застала на улице, не прячьтесь под зонтом на открытом пространстве.
- Плотно закройте окна в квартирах перед уходом на работу.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге ожидается летняя погода.