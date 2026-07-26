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Кони, броневики и большая история: в Царском Селе воссоздадут легендарный прорыв русской армии

Опубликовано: 26 июля 2026 10:21
 Проверено редакцией
Кони, броневики и большая история: в Царском Селе воссоздадут легендарный прорыв русской армии
Кони, броневики и большая история: в Царском Селе воссоздадут легендарный прорыв русской армии
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Площадки фестиваля будут развернуты возле Ратной палаты.

В первые выходные августа петербургский пригород превратится в машину времени. В Царском Селе пройдет большой фестиваль «Великая война. 1914–1918».

Это отличный шанс провести выходные необычно, увидеть старинную технику и узнать, как жили солдаты сто лет назад.

Кто приедет?

На фестиваль съедутся больше 200 реконструкторов. Это люди, которые фанатеют от истории: они сами шьют форму, ищут амуницию и знают всё о быте тех времен.

Участники приедут не только из разных уголков России, но и из Белоруссии, ообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Суббота: жизнь в лагере и кино под звездами

1 августа площадки откроются возле Ратной палаты. Это место выбрано не случайно: именно здесь находится единственный в стране музей, полностью посвященный Первой мировой.

Что будет интересного:

  • Полевые лагеря. Можно будет заглянуть к солдатам, посмотреть на их снаряжение и быт.
  • Техника и лошади. На стадионе у Императорской фермы покажут макеты броневиков и устроят конное шоу.
  • Вечерний сеанс. Когда стемнеет, гостей ждет кинопоказ под открытым небом. Атмосфера обещает быть незабываемой.

Воскресенье: громкое шоу

2 августа — самый зрелищный день. На окраине Александровского парка (у «Пенсионерных конюшен») начнется масштабная реконструкция. С 14:00 до 16:00 участники воссоздадут Брусиловский прорыв.

Это была одна из самых мощных операций русской армии. Будут взрывы (пиротехника), крики «ура» и детально проработанные сцены боя. Выглядит это всегда очень реалистично и захватывающе.

Берите детей, друзей и одевайтесь по погоде — будет на что посмотреть!

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге оживили единственную квартиру Льва Гумилёва.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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