Кони, броневики и большая история: в Царском Селе воссоздадут легендарный прорыв русской армии

В первые выходные августа петербургский пригород превратится в машину времени. В Царском Селе пройдет большой фестиваль «Великая война. 1914–1918».
Это отличный шанс провести выходные необычно, увидеть старинную технику и узнать, как жили солдаты сто лет назад.
Кто приедет?
На фестиваль съедутся больше 200 реконструкторов. Это люди, которые фанатеют от истории: они сами шьют форму, ищут амуницию и знают всё о быте тех времен.
Участники приедут не только из разных уголков России, но и из Белоруссии, ообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Суббота: жизнь в лагере и кино под звездами
1 августа площадки откроются возле Ратной палаты. Это место выбрано не случайно: именно здесь находится единственный в стране музей, полностью посвященный Первой мировой.
Что будет интересного:
- Полевые лагеря. Можно будет заглянуть к солдатам, посмотреть на их снаряжение и быт.
- Техника и лошади. На стадионе у Императорской фермы покажут макеты броневиков и устроят конное шоу.
- Вечерний сеанс. Когда стемнеет, гостей ждет кинопоказ под открытым небом. Атмосфера обещает быть незабываемой.
Воскресенье: громкое шоу
2 августа — самый зрелищный день. На окраине Александровского парка (у «Пенсионерных конюшен») начнется масштабная реконструкция. С 14:00 до 16:00 участники воссоздадут Брусиловский прорыв.
Это была одна из самых мощных операций русской армии. Будут взрывы (пиротехника), крики «ура» и детально проработанные сцены боя. Выглядит это всегда очень реалистично и захватывающе.
Берите детей, друзей и одевайтесь по погоде — будет на что посмотреть!
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