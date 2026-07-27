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Кабачковая запеканка — гости не поверили, что без мяса: сочная, ароматная, как с курицей

Опубликовано: 27 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Кабачковая запеканка — гости не поверили, что без мяса: сочная, ароматная, как с курицей
Кабачковая запеканка — гости не поверили, что без мяса: сочная, ароматная, как с курицей
Legion-Media
Кабачковая запеканка с сыром и яйцами — простое блюдо для семейного ужина. Подходит для горячей подачи и как холодная закуска.

Кабачковая запеканка — идеальное блюдо для тех, кто хочет накормить семью вкусным ужином без лишних хлопот. Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует: нежная текстура внутри, аппетитная румяная корочка сверху. Блюдо подходит для будней и праздничного стола, хорошо и в горячем, и в остывшем виде, делится автор блога "Вкусная жизнь".

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся кабачки (4 средних), яйца (4 шт.), твёрдый сыр (150–170 г), зелень (лук и укроп), молоко (100 мл), чеснок (3–4 зубчика), соль и перец, а также масло для смазывания формы.

Как готовить

  1. Кабачки нарезают крупными кубиками, кожуру можно не счищать — она придаёт блюду лёгкую текстуру.
  2. Зелень мелко рубят и смешивают с кабачками в глубокой миске.
  3. Для заливки натирают сыр на крупной тёрке, половину откладывают для посыпки.
  4. В отдельной ёмкости взбивают яйца с солью и перцем, добавляют измельчённый чеснок, молоко и половину сыра.
  5. Всё хорошо перемешивают венчиком до однородности.
  6. Заливку выливают в кабачки с зеленью и тщательно перемешивают.
  7. Форму смазывают маслом, выкладывают массу, сверху посыпают оставшимся сыром.
  8. Запекают при 190C около 40 минут до золотистой корочки.

Личный опыт автора

Не ожидала, что эта запеканка станет фаворитом в семье. Кабачки были в самом разгаре сезона, и нужно было придумать, как их использовать. Блюдо получилось настолько нежным, что дети попросили добавки, а муж сказал, что можно готовить хоть каждый день. Теперь это мой рецепт, когда нужно быстро и сытно накормить всех.

Вывод

Кабачковая запеканка с сыром и яйцами — простое, сытное и вкусное блюдо. Оно готовится из доступных ингредиентов, не требует сложных техник и всегда получается аппетитным. Идеальный вариант для уютного семейного ужина.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сочные и нежные котлеты.

Автор:
Евгения Сухова
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