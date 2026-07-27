Кабачковая запеканка — гости не поверили, что без мяса: сочная, ароматная, как с курицей

Кабачковая запеканка — идеальное блюдо для тех, кто хочет накормить семью вкусным ужином без лишних хлопот. Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует: нежная текстура внутри, аппетитная румяная корочка сверху. Блюдо подходит для будней и праздничного стола, хорошо и в горячем, и в остывшем виде, делится автор блога "Вкусная жизнь".
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся кабачки (4 средних), яйца (4 шт.), твёрдый сыр (150–170 г), зелень (лук и укроп), молоко (100 мл), чеснок (3–4 зубчика), соль и перец, а также масло для смазывания формы.
Как готовить
- Кабачки нарезают крупными кубиками, кожуру можно не счищать — она придаёт блюду лёгкую текстуру.
- Зелень мелко рубят и смешивают с кабачками в глубокой миске.
- Для заливки натирают сыр на крупной тёрке, половину откладывают для посыпки.
- В отдельной ёмкости взбивают яйца с солью и перцем, добавляют измельчённый чеснок, молоко и половину сыра.
- Всё хорошо перемешивают венчиком до однородности.
- Заливку выливают в кабачки с зеленью и тщательно перемешивают.
- Форму смазывают маслом, выкладывают массу, сверху посыпают оставшимся сыром.
- Запекают при 190C около 40 минут до золотистой корочки.
Личный опыт автора
Не ожидала, что эта запеканка станет фаворитом в семье. Кабачки были в самом разгаре сезона, и нужно было придумать, как их использовать. Блюдо получилось настолько нежным, что дети попросили добавки, а муж сказал, что можно готовить хоть каждый день. Теперь это мой рецепт, когда нужно быстро и сытно накормить всех.
Вывод
Кабачковая запеканка с сыром и яйцами — простое, сытное и вкусное блюдо. Оно готовится из доступных ингредиентов, не требует сложных техник и всегда получается аппетитным. Идеальный вариант для уютного семейного ужина.
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