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Проскочат под любым мостом и не разбудят набережные: «плоская» Фонтанка изменят водные прогулки по Петербургу

Опубликовано: 27 июля 2026 13:20
 Проверено редакцией
Проскочат под любым мостом и не разбудят набережные: «плоская» Фонтанка изменят водные прогулки по Петербургу
Проскочат под любым мостом и не разбудят набережные: «плоская» Фонтанка изменят водные прогулки по Петербургу
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Новое судно специально адаптировано под экскурсионные маршруты.

В Северной столице представили новые электросуда, которые изменят наши представления о речных прогулках. Это настоящие «Теслы» на воде.

«Фонтанка 2.0»: судно, которое не боится низких мостов

Первая новинка — электроход проекта F2 с красивым названием «Фонтанка 2.0», сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Его спустили на воду на верфи «Речная». Главная «фишка» этого судна — его форма. Оно очень плоское.

Почему это важно? В Петербурге много низких мостов, под которыми обычные катера проходят с трудом, особенно в половодье. «Фонтанка 2.0» проскользнет под любым из них.

При этом внутри будет тихо: вместо ревущего двигателя здесь стоят мощные электромоторы. Больше не придется перекрикивать шум мотора, чтобы услышать экскурсовода.

К тому же, это судно абсолютно экологично — никакой масляной пленки на воде исторического центра.

«Ломоносов» — наследник легенды

Судно «Ломоносов» (проект «Москва 2.0») спустили на воду еще в июне.

Если вы хоть раз катались по Неве, то наверняка помните старые добрые теплоходы типа «Р-51» (те самые «Москвушки»). Так вот, «Ломоносов» — это их современный потомок.

Внешне он сохранил узнаваемые черты, но внутри это судно бизнес-класса:

  • Панорамное остекление. Теперь виды на Эрмитаж и Петропавловку открываются во всю стену.
  • Вместимость. На борт могут подняться 140 человек.
  • Комфорт. Здесь подумали о всех: на палубах удобно перемещаться даже людям на инвалидных колясках.
  • Маршрут. Судно будет выходить из Невы прямо в Финский залив.

Почему это круто для города?

Переход на электричество — это не просто мода. Это необходимость.

  1. Чистый воздух. Петербургские каналы — это замкнутые пространства, где выхлопы дизеля застаиваются. Электросуда решают эту проблему.
  2. Тишина. Жители домов на набережных наконец-то смогут спать с открытыми окнами.
  3. Свои технологии. Почти все компоненты этих судов делают в России. Например, основные верфи находятся в Ленинградской области.

Кстати, за безопасностью на таких инновационных судах следят очень строго. Проверки проводит Морской регистр, который с 2025 года будет контролировать вообще весь речной транспорт страны.

Так что кататься будет не только приятно, но и максимально безопасно.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге за навыки ИИ начали доплачивать

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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