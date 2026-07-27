Проскочат под любым мостом и не разбудят набережные: «плоская» Фонтанка изменят водные прогулки по Петербургу

В Северной столице представили новые электросуда, которые изменят наши представления о речных прогулках. Это настоящие «Теслы» на воде.
«Фонтанка 2.0»: судно, которое не боится низких мостов
Первая новинка — электроход проекта F2 с красивым названием «Фонтанка 2.0», сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Его спустили на воду на верфи «Речная». Главная «фишка» этого судна — его форма. Оно очень плоское.
Почему это важно? В Петербурге много низких мостов, под которыми обычные катера проходят с трудом, особенно в половодье. «Фонтанка 2.0» проскользнет под любым из них.
При этом внутри будет тихо: вместо ревущего двигателя здесь стоят мощные электромоторы. Больше не придется перекрикивать шум мотора, чтобы услышать экскурсовода.
К тому же, это судно абсолютно экологично — никакой масляной пленки на воде исторического центра.
«Ломоносов» — наследник легенды
Судно «Ломоносов» (проект «Москва 2.0») спустили на воду еще в июне.
Если вы хоть раз катались по Неве, то наверняка помните старые добрые теплоходы типа «Р-51» (те самые «Москвушки»). Так вот, «Ломоносов» — это их современный потомок.
Внешне он сохранил узнаваемые черты, но внутри это судно бизнес-класса:
- Панорамное остекление. Теперь виды на Эрмитаж и Петропавловку открываются во всю стену.
- Вместимость. На борт могут подняться 140 человек.
- Комфорт. Здесь подумали о всех: на палубах удобно перемещаться даже людям на инвалидных колясках.
- Маршрут. Судно будет выходить из Невы прямо в Финский залив.
Почему это круто для города?
Переход на электричество — это не просто мода. Это необходимость.
- Чистый воздух. Петербургские каналы — это замкнутые пространства, где выхлопы дизеля застаиваются. Электросуда решают эту проблему.
- Тишина. Жители домов на набережных наконец-то смогут спать с открытыми окнами.
- Свои технологии. Почти все компоненты этих судов делают в России. Например, основные верфи находятся в Ленинградской области.
Кстати, за безопасностью на таких инновационных судах следят очень строго. Проверки проводит Морской регистр, который с 2025 года будет контролировать вообще весь речной транспорт страны.
Так что кататься будет не только приятно, но и максимально безопасно.
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