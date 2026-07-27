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Кружевной тюль оставьте бабушке: какой текстиль сейчас в моде — больше света, больше воздуха и меньше пыли в вашем доме

Опубликовано: 27 июля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Кружевной тюль оставьте бабушке: какой текстиль сейчас в моде — больше света, больше воздуха и меньше пыли в вашем доме
фото legion-media
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Окно должно быть акцентом, а не пылесборником — в 2026 году дизайнеры делают ставку на простоту и функциональность. Тяжёлые многослойные композиции уходят в прошлое: им на смену приходят лаконичные решения, которые не крадут свет и не усложняют уборку.

Современный текстиль — это про чистые линии и спокойные оттенки. Вот что стоит взять на заметку:

  • однотонная вуаль или органза с антистатической пропиткой — не притягивает пыль и мягко рассеивает свет;
  • фактурный лён и хлопок без пёстрых узоров — добавляют интерьеру естественности и не выглядят перегруженно;
  • японские панели без складок — строгая геометрия визуально вытягивает пространство и смотрится свежо.

Скрытый карниз и вертикальные линии помогают «поднять» потолок и сделать комнату воздушнее.

Практичные варианты для кухни и лоджии

Для помещений, где важна простота ухода, подойдут компактные решения:

  • рулонные и римские шторы — занимают минимум места, легко регулируются и оставляют подоконник свободным;
  • льняные панели на магнитах или липучках — крепятся без сверления, быстро снимаются для стирки и надёжно защищают от посторонних взглядов.

Лёгкий спанбонд — ещё один удачный вариант: он приглушает солнце, не накапливает грязь и долго сохраняет аккуратный вид.

Гигиена и визуальная лёгкость

Складки и драпировки не только съедают свет, но и становятся рассадником пыли. Чем проще конструкция штор, тем легче поддерживать чистоту и тем свободнее кажется комната. Принцип «ничего лишнего» работает и для эстетики, и для быта.

Коротко о главном: лаконичные шторы делают интерьер современнее, а уборку — проще. Выбирайте модели без лишних складок, отдавайте предпочтение антистатическим и практичным тканям, а для кухни и балкона используйте компактные системы. Такой подход сохранит и стиль, и комфорт в доме.

Ранее «Городовой» рассказывал, как вернуть обоям свежий вид.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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