Голос Ахматовой и обои из 90-х: в Петербурге оживили единственную квартиру Льва Гумилёва

Мемориальное пространство теперь стало мультимейдийным.

Лев Гумилёв — личность для Петербурга легендарная. Сын двух великих поэтов, Анны Ахматовой и Николая Гумилёва.

В конце июля его мемориальная квартира на Коломенской улице вновь начнёт принимать гостей. Музей закрывали на обновление, и теперь он выглядит совсем иначе.

Когда открытие?

Двери музея откроются 31 июля, сообщает "Вечерний Петербург".

Почти год здесь шла реэкспозиция. Специалисты обновляли пространство, чтобы сделать его современным, но при этом сохранить дух советской эпохи.

Больше, чем просто комнаты

Новый проект в музее назвали «Я согласен быть…». Это не просто выставка документов. Это история о человеке, который пережил годы лагерей, но не бросил науку.

Музей стал мультимедийным. Теперь здесь можно не только смотреть, но и слушать. В комнатах звучат голоса: Анна Ахматова читает стихи, а сам Лев Николаевич — отрывки из своих трудов.

Это создает удивительное ощущение присутствия.

Ожившие стены

Во время ремонта реставраторы нашли под слоями старых покрытий подлинные обои 90-х годов. Их решили оставить. Теперь прямо на эти стены проецируют архивные кадры и видео.

Получилось необычно: старая обстановка буквально «оживает» на глазах у посетителей.

Почему это место особенное?

Квартира на Коломенской, 1 — адрес уникальный. Почти всю жизнь Лев Гумилёв скитался по коммуналкам и тюрьмам. Своё отдельное жильё у него появилось только в 78 лет.

Он прожил здесь всего два года, с 1990 по 1992-й. Но именно эти стены стали его первым настоящим домом. Сюда к нему приходили ученики, здесь он давал интервью и писал последние работы.

Что внутри?

В музее сохранили всё так, как было при жизни учёного.

Личная библиотека: книги на разных языках с пометками на полях.

книги на разных языках с пометками на полях. Архив: рукописи, которые он писал от руки, и письма коллегам.

рукописи, которые он писал от руки, и письма коллегам. Быт: старинная мебель, письменный стол и даже личные вещи, которые создают уют «интеллигентной питерской квартиры».

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Петербург стал ходить на концерты реже, но тратить больше.