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Из Петербурга в Беларусь на «отеле на колесах»: запускаются новые круизные поезда

Опубликовано: 25 июля 2026 09:08
 Проверено редакцией
Из Петербурга в Беларусь на «отеле на колесах»: запускаются новые круизные поезда
Из Петербурга в Беларусь на «отеле на колесах»: запускаются новые круизные поезда
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Проект называется "Белорусский вояж". 

Осень — отличное время для путешествий, особенно когда всё продумано за тебя. С сентября этого года жители Санкт-Петербурга смогут отправиться в необычный круиз по Беларуси.

Это не просто поездка на электричке, а настоящий туристический проект «Белорусский вояж», пишет sb.by со ссылкой на руководителя направления туризма туроператора «РЖД Тур» Ксению Наумову.

Что такое «отель на колесах»?

Главная фишка тура в его формате. Вам не нужно искать гостиницы или таскать за собой чемоданы по вокзалам.

  • Ночью вы спите в комфортном вагоне (купе или СВ).
  • Днем гуляете по городу, ходите на экскурсии и пробуете драники. Поезд стоит на путях весь день, заменяя полноценный номер в отеле. Вечером вы возвращаетесь в свой вагон и едете дальше.

Куда завезут?

Маршрут из Петербурга обещает быть очень насыщенным. Основные точки — Гродно, Беловежская пуща и Минск.

Гродно — пожалуй, самый «европейский» город Беларуси с узкими улочками и старинными замками. А в Беловежской пуще можно увидеть тех самых легендарных зубров и подышать чистейшим воздухом в реликтовом лесу.

Кстати, у туристов будет выбор. После приезда в Беларусь поезд «делится»: часть вагонов едет в Брест, а часть — в Гродно. Вы сами решаете, какая программа вам ближе.

Немного подробностей

Проект «Белорусский вояж» — это совместная работа российских и белорусских железных дорог. Из Москвы такие поезда успешно ходят еще с 2022 года и пользуются огромным спросом.

Теперь пришла очередь и Петербурга.

В Гродно путешественников обычно везут смотреть Старый и Новый замки, а в Бресте — знаменитую крепость и музей паровозов. Везде гостей встречают местные гиды, которые знают самые интересные локации.

Ранее «Городовой» рассказывал, за чем стоит ехать в Выборг.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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