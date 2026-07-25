Почему в Европе нет круглосуточных магазинов - это не случайность: местные жители уже привыкли

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Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть

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Одна ложка на кастрюлю — и пельмени никогда не разварятся: вкус улучшится даже у магазинных полуфабрикатов

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3062 рубля за встречу со звездой: почему Петербург стал ходить на концерты реже, но тратить больше

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Вернулся в Россию после 10 лет жизни в Германии - сделал выводы: что изменилось в стране за это время

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Сначала в бак, потом в кассу: заправки Петербурга возвращают привычный сервис и повышают лимиты

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