Почему в Европе нет круглосуточных магазинов - это не случайность: местные жители уже привыкли

В любом городе Европы можно будет заметить отсутствие круглосуточных магазинов. Это не случайность, так как нашлись вполне объяснимые причины.
Правила работы магазинов
Во многих городах Европы жестко регулируется время работы магазинов, поэтому они не могут продавать товар по воскресеньям, праздникам, а также в ночное время суток.
Стоимость ночной работы
Ночная работа также подразумевает затраты на кассиров, работников зала, охранников, уборщиков, приемщиков. Всем нужно платить. При этом в Европе ночные смены всегда будут обходиться намного дороже, чем дневные. Если ночью в магазин зашли всего 5 человек, то владелец бы точно не окупил свои затраты.
Другое планирование покупок
“Во многих странах Европы люди привыкли закупаться заранее. Супермаркет закрывается в восемь или девять вечера — значит, продукты покупают после работы, в субботу или по дороге домой”, - сообщает канал “GadgetPage”.
Что делать, если забыть купить продукты вовремя
Жители Европы не всегда все помнят, поэтому могут забыть купить хлеб, корм для кота и прочие товары. Что делать в подобном случае? Обычно выручают заправки, которые чаще всего работают круглосуточно.
Личный опыт
При посещении Германии я не нуждалась в круглосуточных магазинах, однако была разочарована, когда не смогла сходить за продуктами в воскресенье. Оказалось, что в последний день недели торговля здесь буквально замирает.
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