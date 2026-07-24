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Особенности немецкого быта, которые сложно понять - россияне так жить не привыкли: топ странностей

Опубликовано: 24 июля 2026 08:15
 Проверено редакцией
Особенности немецкого быта, которые сложно понять - россияне так жить не привыкли: топ странностей
Особенности немецкого быта, которые сложно понять - россияне так жить не привыкли: топ странностей
Legion-Media
Быт в Германии имеет свои особенности, к которым россиянам привыкнуть будет сложно. Некоторые моменты кажутся странными, другие - неудобными.

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” гостила в Германии у друзей, которые переехали в эту страну более 30 лет назад. У них сформировались привычки немцев. Это стоит разобрать подробнее.

Никаких штор на окнах

Немцы не привыкли к обычным шторам или занавескам, так как вместо этого используют плотные жалюзи. На ночь они закрываются, а утром и днем стоят открытыми, из-за чего создается ощущение, что находитесь в аквариуме.

Расположение стиральной машины

В российских квартирах эта бытовая техника может стоять в ванной комнате, коридоре или на кухне. Но у немцев все иначе, ведь стиральная машина устанавливается на цокольном этаже дома. Принадлежать она будет и соседям.

Утилизация бутылок

В России легко найти специальные контейнеры для мусора, где можно выкинуть бутылки, но в Германии это делать запрещено. Тут принято сдавать пластиковую или стеклянную тару, а также получать за это деньги или талоны.

Использование газированной воды

Минеральная вода с газом используется для приготовления кофе, чая, поэтому напитки здесь имеют весьма необычный вкус. Обычную питьевую воду они используют редко.

Слежка друг за другом

“За месяц, который я провела в гостях, не было ни дня, чтобы я выходила из дома и меня бы не сопровождали взгляды соседей, выглядывающих из-за шторки окна. Они следили за мной постоянно, то есть слышат, что дверь открылась: уже стоят у окна”, - сообщает источник.

Личный опыт

Когда я приехала к своему родственнику в Германию, то удивилась, с каким трепетом местные относятся к сортировке мусора. Они уделяют этому вопросу уйму времени, а также любят жаловаться на соседей, если те выбросили отходы в одном пакете.

Ранее портал "Городовой" рассказал, чем немки отличаются от россиянок.

Автор:
Полина Аксенова
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