3062 рубля за встречу со звездой: почему Петербург стал ходить на концерты реже, но тратить больше

Сходить на концерт в Петербурге стало дороже. В первом полугодии 2026 года средний чек подскочил почти на 10%. Сейчас за один билет в среднем просят 3062 рубля, сообщает "Петербургский дневник".
Интересно, что людей это не пугает, хотя тактика изменилась. Раньше многие ходили на всё подряд, а теперь экономят и выбирают только самое лучшее.
Проще говоря: лучше сходить на один крутой концерт раз в три месяца, чем на три сомнительных мероприятия.
Кто «в топе»: от Агутина до PHARAOH
Рынок сейчас держится на больших именах. На плаву те, кто понятен и молодежи, и старшему поколению. В списках лидеров — сплошные звезды:
- Леонид Агутин и Владимир Пресняков (вечная классика);
- Группа «Звери» и ARTIK&ASTI (хиты, которые знают все);
- PHARAOH и Akmal’ (кумиры новой школы).
Организаторы говорят, что сейчас время «сильных брендов». Если у артиста нет громкого имени, собрать полный зал в нынешних условиях почти нереально.
В театр — только за качеством
С театрами история похожая. Петербуржцы по-прежнему обожают БДТ имени Товстоногова. Спектакли «Гроза» и «Холопы» — это стабильные аншлаги.
Также в моду вошли гастроли москвичей (например, «Ленком») и постановки театрального института на Моховой.
Люди хотят видеть на сцене либо проверенную временем классику, либо что-то свежее и необычное, о чем все говорят.
Новинка августа: кино как главный герой
Если вы любите кино, то в конце августа (с 27-го по 31-е число) будет повод остаться в городе. На «Ленфильме» пройдет новый международный фестиваль «Огни большого города».
Главная «фишка» в том, что в фильмах-участниках города — это не просто фон. Это полноценные персонажи со своим характером.
Будут и короткометражки, и серьезное большое кино. Отличный шанс увидеть что-то, чего точно не покажут в обычных кинотеатрах.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Орнелла Мути собирается получить российское гражданство.