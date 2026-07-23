3062 рубля за встречу со звездой: почему Петербург стал ходить на концерты реже, но тратить больше

Спросом пользуются звезды с большим именем и объединяющие поколения.

Сходить на концерт в Петербурге стало дороже. В первом полугодии 2026 года средний чек подскочил почти на 10%. Сейчас за один билет в среднем просят 3062 рубля, сообщает "Петербургский дневник".

Интересно, что людей это не пугает, хотя тактика изменилась. Раньше многие ходили на всё подряд, а теперь экономят и выбирают только самое лучшее.

Проще говоря: лучше сходить на один крутой концерт раз в три месяца, чем на три сомнительных мероприятия.

Кто «в топе»: от Агутина до PHARAOH

Рынок сейчас держится на больших именах. На плаву те, кто понятен и молодежи, и старшему поколению. В списках лидеров — сплошные звезды:

Леонид Агутин и Владимир Пресняков (вечная классика);

Группа «Звери» и ARTIK&ASTI (хиты, которые знают все);

PHARAOH и Akmal’ (кумиры новой школы).

Организаторы говорят, что сейчас время «сильных брендов». Если у артиста нет громкого имени, собрать полный зал в нынешних условиях почти нереально.

В театр — только за качеством

С театрами история похожая. Петербуржцы по-прежнему обожают БДТ имени Товстоногова. Спектакли «Гроза» и «Холопы» — это стабильные аншлаги.

Также в моду вошли гастроли москвичей (например, «Ленком») и постановки театрального института на Моховой.

Люди хотят видеть на сцене либо проверенную временем классику, либо что-то свежее и необычное, о чем все говорят.

Новинка августа: кино как главный герой

Если вы любите кино, то в конце августа (с 27-го по 31-е число) будет повод остаться в городе. На «Ленфильме» пройдет новый международный фестиваль «Огни большого города».

Главная «фишка» в том, что в фильмах-участниках города — это не просто фон. Это полноценные персонажи со своим характером.

Будут и короткометражки, и серьезное большое кино. Отличный шанс увидеть что-то, чего точно не покажут в обычных кинотеатрах.

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