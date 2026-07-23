Леонид Агутин

Спросом пользуются звезды с большим именем и объединяющие поколения.
Публика также любит поп-группы и фестивали.
Большинство работников Санкт-Петербурга считают корпоративы важной и привычной частью своей профессиональной деятельности.
Не только SHAMAN оказался среди любимых исполнителей у россиян.
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Артист исполнил песню Леонида Агутина.