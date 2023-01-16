Леонид Агутин

Певец не постеснялся многотысячной аудитории.
Похоже, у Агутина появился серьезный конкурент.
История с разводом набирает обороты.
Нечаянно брошенная фраза выдала проблемы в паре.
В этом сезоне особые условия.
Звездный отец лишь однажды проболтался.
Точка в вопросе расставания поставлена.
Артист явно не был готов к такому.
Названы самые дорогие отечественные артисты.
Певица решилась на серьезный шаг.
Позволить такую роскошь могут не многие.
Исполнители в один голос упрекали Шатунова в непрофессионализме.
Профессиональные музыканты не жаловали примитивизм завирусившегося бойз-бенда.
Возможность у всех желающих появится уже в конце августа.
Поклонники певицы просто не могут насмотреться на свою любимицу.
Герману Витке было всего 53 года.
Эстрадные артисты несколько раз были близки к разводу, но им всегда удавалось спасти брак.
Слухи о проблемах в браке артистов ходят уже давно.
Исполнители с удовольствием придут к вам в гости, если вы им согласитесь заплатить.
Художественный руководитель Московского театра эстрады владеет роскошной недвижимостью за рубежом.