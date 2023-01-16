Анжелика Варум

Певец не постеснялся многотысячной аудитории.
Похоже, у Агутина появился серьезный конкурент.
История с разводом набирает обороты.
Нечаянно брошенная фраза выдала проблемы в паре.
Звездный отец лишь однажды проболтался.
Точка в вопросе расставания поставлена.
Певица решилась на серьезный шаг.
Позволить такую роскошь могут не многие.
Поклонники певицы просто не могут насмотреться на свою любимицу.
Герману Витке было всего 53 года.
Причины для взятия псевдонима у всех были разные.
Эстрадные артисты несколько раз были близки к разводу, но им всегда удавалось спасти брак.
Слухи о проблемах в браке артистов ходят уже давно.
Судить о разладе в семейной жизни по снимку сложно.
Звездный дуэт не появляется вместе на публике.
«Босоногий мальчик» снова дал повод подозревать нелады в семье.
По большей части певец предпочитает отмалчиваться.
Артист жестко прошелся по распространителям неприятных слухов.
Певец разразился гневным постом в адрес сплетников.
23-летняя Лиза сделала большой прорыв в своей музыкальной карьере.