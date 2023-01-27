Откровения звезды

Актер искал лучшей жизни за границей.
Она успела сказать о нем семье.
Экс-сотрудник показал истинное лицо ведущей.
Ведущая не раз ложилась под нож хирурга.
Она сама объявила плохие вести.
Жесткая диета — еще не повод отказаться от любимых лакомств.
Дочь артистки готова была пойти на все, лишь бы это прекратилось.
С этого началась их вражда.
Артист нехотя рассказал о сокровенном.
Певицу подозревают в неладном.
Голливудский сердцеед только с виду очаровашка.
Кадр не на шутку взбудоражил поклонников.
До начала карьеры у актрисы все было в порядке.
Артистка превратилась в отшельницу.
Певица живет на широкую ногу.
Звезда никому не советует ложиться под нож хирурга.
В этой даме поклонники не признают любимую героиню.
Некогда великой ведущей приходится несладко.
Звезды готовятся примерить новое амплуа.
Оперная дива знала, как поставить на место завистников.