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«Культурная блокада»: почему Петербург отталкивает театральные таланты

19 мая 2025 13:01
Андрей Носков, Петербург
«Культурная блокада»: почему Петербург отталкивает театральные таланты
globallookpress/ Photoagency Interpress/ Russian Look; Peter Zimmermann/ usage worldwide

Носков раскрыл тайну петербургской театральной сцены.

Андрей Носков, известный российский актер, поделился своим мнением о причинах, по которым многие театральные актеры покидают Санкт-Петербург, предпочитая ему Москву.

В эфире телеканала 78.ru, в открытой студии, он рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются творческие личности в Северной столице. На примере своего брата Ильи, тоже актера, Носков объяснил, почему город на Неве не всегда становится благоприятной почвой для развития таланта.

«Не прорастают ростки»: театральная драма Петербурга

По словам Андрея Носкова, в Петербурге существует определенное отношение к театральности, которое не всегда способствует росту и развитию творческих людей.

«Петербург сложный город в смысле отношения к театральности, к театру, не все у нас, по моим ощущениям, хорошо прорастают ростки творческие, которые есть. Мы чуть-чуть высокомерные», — заявил актер.

Магия Северной столицы — и горькая правда

Несмотря на сложности, сам Андрей Носков признался, что всегда был очарован Петербургом. Его манили «историческая легенда, культурологическая атмосфера, не важно даже рок-клуб, совокупность мифов легенд, ощущение боли блокады».

Он хотел именно в Ленинград, и после недолгой остановки в Москве, все же вернулся в город своей мечты. Но, очевидно, очарование историей и культурой не всегда достаточно для успешной реализации творческого потенциала.

Широкая известность пришла к Андрею Носкову в 2006 году после выхода ситкома «Кто в доме хозяин?», где он сыграл роль Никиты Воронина, приехавшего из провинции в Москву.

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Автор:
Ксения Пронина
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