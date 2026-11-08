Ледяная плитка и вздувающийся ламинат - прошлый век: есть модное покрытие для прихожей, которое выглядит как паркет

Выбрать идеальное напольное покрытие для прихожей сложно.

Вода в стыках ламината приводит к вздутиям, а по плитке некомфортно ходить босиком. Но недавно на рынке появился материал нового поколения – кварцвинил SPC.

Преимущества

Кварцвинил SPC – жесткое многослойное покрытие, основой которого выступают минеральный наполнитель и полимер, а сверху нанесены декоративное изображение и защитный слой.

Внешне материал напоминает дубовый паркет, однако мокрая обувь ему не навредит – к тому же он теплее плитки.

Как рассчитать количество материала

Для прихожей подходит кварцвинил SPC толщиной около 5 мм, защитный слой – в пределах 0,4 мм. Для прямой укладки необходимо заложить запас до 10%, для диагональной или усложненной – до 15%.

Пример: для коридора площадью 8 кв. м. необходимо 8,8 кв. м. материала – то есть 4 пачки по 2,2 кв. м. в упаковке или 5 пачек по 2 кв. м. в каждой.

Другие расходы

Если производитель прикрепил подложку к SPC, еще одна не нужна, а если она отсутствует – приобретите плотную обложку, которую рекомендует компания. Она должна быть плотной – мягкая рискует испортить замковые соединения.

Также нужны плинтусы и порожки, уголки, соединители, заглушки, крепеж.

Основание должно быть идеально ровным, поэтому если черновой пол с перепадами, потребуются выравнивающая смесь и грунтовка.

Из инструментов нужны рулетка, угольник, карандаш, распорные клинья, монтажный брусок, киянка и инструмент для резки планок.