Городовой / Новости Петербурга / Ледяная плитка и вздувающийся ламинат - прошлый век: есть модное покрытие для прихожей, которое выглядит как паркет

Ледяная плитка и вздувающийся ламинат - прошлый век: есть модное покрытие для прихожей, которое выглядит как паркет

Опубликовано: 8 ноября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Ледяная плитка и вздувающийся ламинат - прошлый век: есть модное покрытие для прихожей, которое выглядит как паркет
Ледяная плитка и вздувающийся ламинат - прошлый век: есть модное покрытие для прихожей, которое выглядит как паркет
Городовой ру
Выбрать идеальное напольное покрытие для прихожей сложно.

Вода в стыках ламината приводит к вздутиям, а по плитке некомфортно ходить босиком. Но недавно на рынке появился материал нового поколения – кварцвинил SPC.

Преимущества

Кварцвинил SPC – жесткое многослойное покрытие, основой которого выступают минеральный наполнитель и полимер, а сверху нанесены декоративное изображение и защитный слой.

Внешне материал напоминает дубовый паркет, однако мокрая обувь ему не навредит – к тому же он теплее плитки.

Как рассчитать количество материала

Для прихожей подходит кварцвинил SPC толщиной около 5 мм, защитный слой – в пределах 0,4 мм. Для прямой укладки необходимо заложить запас до 10%, для диагональной или усложненной – до 15%.

Пример: для коридора площадью 8 кв. м. необходимо 8,8 кв. м. материала – то есть 4 пачки по 2,2 кв. м. в упаковке или 5 пачек по 2 кв. м. в каждой.

Другие расходы

Если производитель прикрепил подложку к SPC, еще одна не нужна, а если она отсутствует – приобретите плотную обложку, которую рекомендует компания. Она должна быть плотной – мягкая рискует испортить замковые соединения.

Также нужны плинтусы и порожки, уголки, соединители, заглушки, крепеж.

Основание должно быть идеально ровным, поэтому если черновой пол с перепадами, потребуются выравнивающая смесь и грунтовка.

Из инструментов нужны рулетка, угольник, карандаш, распорные клинья, монтажный брусок, киянка и инструмент для резки планок.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 6
🙏
😹 1
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Перейти 11 ноября 2026
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Перейти 11 ноября 2026
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Перейти 11 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Новости Петербурга
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Новости Петербурга
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Новости Петербурга
Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников Новости Петербурга
Цемент – прошлый век, мастера используют заменитель бетона: без грязи, пыли и лишних затрат Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное