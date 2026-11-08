Идеальные яйца-пашот как у именитых шеф-поваров: получится у всех — полезный завтрак

Лайфхак по варке яиц

Яйцо-пашот представляет собой способ приготовления яйца без скорлупы методом варки в воде. На текущий момент это блюдо является одним из наиболее востребованных в сегменте ресторанных завтраков и широко применяется в качестве ингредиента для супов, салатов, сэндвичей и бургеров, а также в классическом сочетании с цельнозерновым хлебом и слабосоленой рыбой.

Технология приготовления пашота в домашних условиях подробно описана шеф-поваром Джорданом Муром, который раскрыл профессиональные приемы достижения идеальной текстуры: плотного белка и жидкого желтка.

Для обеспечения качественного результата критически важно использовать только свежие яйца. В процессе приготовления необходимо добавить в воду чайную ложку уксуса для коагуляции белка. Воду следует довести до кипения, после чего убавить интенсивность нагрева до появления небольших пузырьков.

Яйцо аккуратно вводится в воду. Рекомендуется использовать глубокую емкость, чтобы белок успел обволакивать желток в процессе его погружения на дно кастрюли.

Гарантируем, что безупречный результат при приготовлении яиц-пашот будет достигнут с первой попытки.

Фото сгенерировано ИИ

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