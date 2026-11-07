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Почему в двигатель машины не стоит заливать масло 5W-40 вместо 5W-30: в автосервисах об этом не расскажут

Опубликовано: 7 ноября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Почему в двигатель машины не стоит заливать масло 5W-40 вместо 5W-30: в автосервисах об этом не расскажут
Почему в двигатель машины не стоит заливать масло 5W-40 вместо 5W-30: в автосервисах об этом не расскажут
Городовой ру
Информация, которая будет полезна каждому автомобилисту

Часто при сезонной замене масла автовладельцу могут предложить вместо привычного 5W-30 залить 5W-40. Но не стоит спешить соглашаться, так как “сороковка” имеет преимущества только в жаркую погоду. При рабочей температуре масло остается густым, из-за чего ему будет легче удерживаться на трущихся деталях.

Если масло слишком жидкое, то пленка будет быстро терять прочность, из-за чего можно столкнуться с повышенным износом деталей.

Что делать, если в руководстве к авто указано именно 5W-30

В подобном случае важно следовать рекомендациям производителя, так как у двигателей могут отличаться системы каналов, по которым поступает масло. Специалисты рассчитывают, какое масло быстрее доберется до нужных деталей.

При использовании 5W-30 и 5W-40 авто будет заводиться одинаково, так как изменения начнут происходить только в тот момент, когда мотор станет горячим. “Тридцатка” позволяет экономить не только масло, но и топливо. “Сороковка” заметно увеличивает траты, что точно заметит автомобилист.

Что делать с доливкой в дороге

Если уровень масла снизился, но на ближайшей заправке есть только 5W-40, то можно смело его заливать вместо привычного 5W-30. Но при полной замене следует все-таки прислушиваться к рекомендациям производителя, сообщает njcar.ru.

Совет

Покупать автомобильное масло следует только в проверенных магазинах и на хороших заправках, что позволит избежать вероятности наткнуться на подделку.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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