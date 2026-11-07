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Чебуреки у вокзала больше не покупаю: пеку слоеные лепешки по-молдавски - домашние уплетают за обе щеки

Опубликовано: 7 ноября 2026 18:08
 Проверено редакцией
Чебуреки у вокзала больше не покупаю: пеку слоеные лепешки по-молдавски - домашние уплетают за обе щеки
Чебуреки у вокзала больше не покупаю: пеку слоеные лепешки по-молдавски - домашние уплетают за обе щеки
Городовой ру
Сытную закуску легко приготовить без долгих хлопот.

Слоеные плацинды с куриным фаршем замешиваются на кипятке за считаные минуты, а начинка собирается из простых продуктов. В итоге вы получаете румяную хрустящую корочку и сочную середину. Дальше — пошаговый совет, как повторить этот рецепт на своей кухне.

Замесите тесто

Просейте 300 г муки в миску, добавьте треть чайной ложки соли и щепотку сахара. Влейте 30 г растопленного сливочного или растительного масла, затем залейте 200 мл кипятка. Перемешайте лопаткой, дайте массе немного остыть и продолжите замес руками. Доведите тесто до эластичности, чтобы оно перестало липнуть к ладоням. Разделите его на небольшие колобки и накройте пленкой, чтобы не заветрились.

Подготовьте начинку

Прокрутите 300 г куриного фарша через мясорубку. Мелко нашинкуйте пучок зеленого лука и отправьте к мясу. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Начинка должна получиться сочной и ароматной.

Сформируйте и обжарьте

Раскатайте колобок в тонкий прозрачный пласт, помогая себе руками. Смажьте лепешку сливочным маслом и загните края внутрь, чтобы вышел квадрат. Выложите начинку в центр, защипните противоположные концы и тщательно скрепите швы. Обжаривайте лепешки сначала со стороны швов на умеренном огне несколько минут. Переверните, когда появится золотистая корочка, и доведите до готовности. Подавайте горячими — и на завтрак, и как перекус.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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