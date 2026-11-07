В Петербурге планируют отремонтировать 14 станций метро до 2029 года

Город готовит серьёзную перезагрузку подземки: в ближайшие годы в бюджете заложены крупные суммы на ремонт действующих станций, обновление поездов и строительство новых участков.
Планы охватывают не только ближайшие три года, но и более далёкую перспективу — вплоть до 2040‑го.
Что планируют сделать к 2029 году
Власти делают ставку одновременно на поддержание текущей инфраструктуры и на расширение сети: ремонтируют старые объекты и закладывают основу для новых.
Ключевые планы и суммы:
- до 2029 года отремонтируют 14 станций метрополитена — на эти цели направят 9,5 млрд рублей;
- за тот же период обновят 758 вагонов подвижного состава;
- всего на строительство метро в трёхлетнем бюджете (2027–2029) предусмотрено 146,5 млрд рублей, из них 45 млрд — только на 2027 год;
- к 2029–2030 годам планируют открыть шесть новых станций;
- перспективная схема до 2040 года включает десятки объектов, в том числе станции «Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково» (ориентировочно к 2035 году).
Бюджетные параметры и контекст
Проект бюджета на 2027 год, принятый в первом чтении в ноябре, фиксирует значительный дефицит — свыше 103 млрд рублей при доходах 1,52 трлн и расходах 1,62 трлн рублей, передает источник.
При этом объёмы финансирования метро по сравнению с заявленными ранее планами скорректированы: если на 2026–2028 годы озвучивали более 200 млрд рублей, то в новом трёхлетнем цикле на строительство заложено 146,5 млрд.
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