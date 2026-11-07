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Красную рыбу к Новому году больше не покупаю: смешиваю селёдку да сыр — гости сметают бутерброды первыми

Опубликовано: 7 ноября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Красную рыбу к Новому году больше не покупаю: смешиваю селёдку да сыр — гости сметают бутерброды первыми
Красную рыбу к Новому году больше не покупаю: смешиваю селёдку да сыр — гости сметают бутерброды первыми
Городовой ру
Слабосоленая селедка – отличная замена дорогостоящей красной рыбы и икры на новогодние бутерброды.

Достаточно добавить один секретный ингредиент, и это – творожный сливочный сыр.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • филе слабосоленой селедки – 250 г;
  • творожный сливочный сыр – 150 г;
  • свежий огурец или укроп для украшения;
  • ржаной хлеб, крекеры или тарталетки для подачи.

Способ приготовления

Убедитесь, что в сельди отсутствуют косточки, нарежьте ее мелкими кубиками и промокните их в бумажном полотенце. Половину сельди поместите в чашу блендера вместе с творожным сыром и измельчите до получения густой однородной консистенции. Оставшуюся половину добавьте в намазку цельными кусочками – так текстура станет интереснее.

Уберите намазку в холодильник на полчаса, чтобы она стала плотной и хорошо держалась на хлебе или крекерах.

Затем добавьте намазку на ломтики хлеба. Для украшения кладите кружочек свежего огурца или веточку укропа.

Кстати, чтобы ломтик хлеба не размок под начинкой, предварительно подсушите его на сухой сковороде. А намазывать на кусочки хлеба творожно-рыбную массу лучше непосредственно перед подачей на стол.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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