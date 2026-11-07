1 таблетку на дрова — и дымоход чист до неприличия: вековая сажа сыплется, а тяга опять 10 из 10

Со временем на стенках дымовой трубы накапливается смолистый налет.

Конденсат во время сгорания перемешивается с несгоревшими частицами углерода и формирует прочную креозотовую корку. Если не очищать трубу, то ее просвет может сузиться, а это рискует привести к возгоранию сажи.

Таблетки для бесконтактного очищения дымовой трубы

Сегодня в продаже есть твердотопливные каталитические брикеты и таблетки, в составе которых – сульфат меди, хлорид аммония и соли фосфора. Они вступают в реакцию с раскаленным углеродом. В процессе горения дров в топке температура составляет 500 °C и выше.

Достаточно поместить одну таблетку на горящие угли, как летучий дым вступит в химическую реакцию со смолистым налетом по всем стенкам дымохода. Из нагара начнет вытягиваться влага, и креозот начнет высыхать. Плотная смола будет растрескиваться, высыхать и распадаться на мелкие частицы. Мощный поток воздуха унесет вверх рыхлую сажу, а тяжелые частички посыпятся вниз.

При использовании очищающей таблетки соблюдайте 2 простых правила:

Таблетку можно добавлять только в разогретую печь.

Приоткройте поддувальную дверцу на треть, чтобы внутрь заходил кислород.

Если просвет трубы сузился до минимального, после топки очистите ее ершиком, чтобы избавиться от сажи.