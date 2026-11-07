Швейцарские драники без яиц и муки: прекрасное блюдо для постящихся и худеющих — получаются хрустящими и румяными

Рецепт картофельных оладий

Блюдо, аналогичное нашим драникам, популярно и в Швейцарии, однако там его принято готовить в виде одного цельного блина на всю сковороду.

Ингредиенты:

Картофель — 500 г;

соль — до 1 ч. л.;

тертый сыр — до 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

растительное масло.

Технология приготовления:

Картофель следует натереть на крупной терке и посолить (из расчета 1 ч. л. на 1 кг продукта). Затем массу заливают холодной водой для удаления излишков крахмала. Через 10 минут воду сливают, картофель обсушивают, смешивают с тертым твердым сыром и мукой.

Подготовленную смесь равномерно выкладывают на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривают с обеих сторон до образования золотистой корочки. Подача рекомендуется с зеленью или сметаной.

Фото сгенерировано ИИ

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