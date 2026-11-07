Городовой / Новости Петербурга / Швейцарские драники без яиц и муки: прекрасное блюдо для постящихся и худеющих — получаются хрустящими и румяными

Швейцарские драники без яиц и муки: прекрасное блюдо для постящихся и худеющих — получаются хрустящими и румяными

Опубликовано: 7 ноября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Швейцарские драники без яиц и муки: прекрасное блюдо для постящихся и худеющих — получаются хрустящими и румяными
Швейцарские драники без яиц и муки: прекрасное блюдо для постящихся и худеющих — получаются хрустящими и румяными
Городовой ру
Рецепт картофельных оладий

Блюдо, аналогичное нашим драникам, популярно и в Швейцарии, однако там его принято готовить в виде одного цельного блина на всю сковороду.

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г;
  • соль — до 1 ч. л.;
  • тертый сыр — до 1 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • растительное масло.

Технология приготовления:

Картофель следует натереть на крупной терке и посолить (из расчета 1 ч. л. на 1 кг продукта). Затем массу заливают холодной водой для удаления излишков крахмала. Через 10 минут воду сливают, картофель обсушивают, смешивают с тертым твердым сыром и мукой.

Подготовленную смесь равномерно выкладывают на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривают с обеих сторон до образования золотистой корочки. Подача рекомендуется с зеленью или сметаной.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Тесто для пельменей готовлю «по-сибирски»: нежное, но не рвется и тонко раскатывается — вот в чем секрет.

Котлеты из рыбных консервов: бюджетное и вкусное блюдо — простая идея для ужина.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Вкуснейший завтрак за 5 минут: омлет с малиной — ребенок будет облизывать тарелку и просить добавку Перейти 7 ноября 2026
Не орхидея и не герань: этот цветок превратит подоконник в цветущий сад — пышные бутоны будут радовать всю зиму Перейти 7 ноября 2026
Не сорт, а «гора самоцветов»: плодов как шишек на елке – идеально для консервирования Перейти 7 ноября 2026
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Кулинария Сад-огород Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное