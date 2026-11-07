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Шестой сухой месяц подряд: синоптики неожиданно обновили прогноз на ноябрь

Опубликовано: 7 ноября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Шестой сухой месяц подряд: синоптики неожиданно обновили прогноз на ноябрь
фото Global Look Press
Какие сценарии возможны и как подстроиться под переменчивую погоду

Синоптики строят осторожные прогнозы на ноябрь: месяц может оказаться необычно сухим, но при этом теплее нормы.

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, как складываются прогностические модели и что стоит учитывать в ближайшие недели.

Что обещают синоптики: цифры и сценарии

Прогнозы пока не дают однозначной картины: модели показывают разный уровень осадков, а температурный фон склоняется к превышению нормы.

При этом середина месяца может принести первые снежные эпизоды, хотя постоянного покрова пока не предвидится.

Ключевые ориентиры по погоде:

  • климатическая норма осадков для ноября — 53 мм, среднемесячная температура — −0,6 °C;
  • 6–7 ноября местами возможен небольшой снег в ночные часы, днём — от +1 до +6 °C;
  • из‑за циклонической циркуляции солнечных дней будет немного, преобладать будет облачность;
  • временный снежный покров может сформироваться к 8 ноября, но затем растает;
  • постоянный снежный покров синоптик ожидает в последней пятидневке ноября либо в начале декабря.

Как меняется характер месяца

Особенность ноября в этом году — сочетание дефицита осадков и повышенной температуры. При этом погода остаётся капризной: даже при плюсовых дневных значениях ночные заморозки и мокрый снег способны быстро менять условия. Сильный ветер в отдельные дни будет усиливать ощущение холода, поэтому комфорт сильно зависит от экипировки.

Практический совет

Не спешите убирать осеннюю одежду: в начале месяца пригодятся непродуваемые куртки и обувь, которая не боится сырости, а к середине держите под рукой почти зимний комплект — шапка и утеплённые перчатки выручат в ветреные дни.

Если планируете поездки или долгие прогулки, проверяйте краткосрочные прогнозы: первые снежные эпизоды могут сделать дороги скользкими, даже если снег быстро тает.

Запаситесь термобельём или вторым слоем одежды — многослойность помогает подстроиться под перепады температур. Так получится спокойно пережить переходный месяц и не зависеть от капризов погоды.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой будет зима 2026-2027 в России.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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