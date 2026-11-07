Вешаю бутылку с водой на батарею — зимой дома свежий воздух: простой способ без покупки увлажнителя

Обычная бутылка с водой увлажнит зимой воздух в квартире не хуже покупного увлажнителя.

Все проблемы с самочувствием по причине сухого воздуха пройдут – вы забудете про першение в горле, сухую кожу и заложенность носа по утрам.

Как использовать бутылку

Возьмите чистую пластиковую бутылку объемом 1,5 л, наполните ее водой и закрепите рядом с радиатором на держателе. Бутылка должна быть прочно зафиксирована. Также убедитесь, что она не касается поверхности радиатора.

Вместо бутылки можно поставить рядом с радиатором широкую емкость с водой, которая под воздействием нагретого воздуха будет ускоренно испаряться. Так часть влаги увлажнит воздух в комнате.

Хитрости и лайфхаки

Усилить испарение поможет обычный чистый бинт. Одним концом опустите его в воду, а второй поместите на подставку рядом с радиатором. Бинт будет впитывать воду и отдавать ее воздуху. Повесить на радиаторе мокрую ткань – не самая удачная идея: на ее поверхности будут накапливаться загрязнения и пыль.

Постарайтесь, чтобы влажность воздуха в квартире не превышала 60%, иначе вы столкнетесь с другими проблемами – конденсат и плесень. Хорошо, если влажность держится на уровне 30-45%. Для проверки этого показателя купите гигрометр.