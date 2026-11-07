Не успеваю поставить на стол: румяная самса с сочной начинкой разлетается как семечки ещё горячей - ленивый рецепт

Как приготовить самсу на скорую руку

Классическая самса готовится долго, но есть и рецепт на скорую руку. Понадобятся лишь простые продукты: лук, фарш, зира и готовое слоеное тесто. Для сочной начинки стоит использовать много лука - его должно быть больше, чем мяса.

Что понадобится

500 г слоеного бездрожжевого теста, 200 г фарша, 350 г лука, 1 чайная ложка зиры, 1 яйцо, соль, перец и кунжут - по вкусу.

Приготовление

Измельчите лук, смешайте его с фаршем, зирой, солью и перцем. Тесто разморозьте, раскатайте и нарежьте на 16 одинаковых квадратов.

Выложите мясную начинку на 8 кусочков теста, накройте остальными квадратами и защипните края. Можно сделать это руками или вилкой.

Разместите самсы на противень с пергаментной бумагой. Смажьте яйцом и посыпьте небольшим количеством кунжута. Выпекайте при 170 градусах примерно 40 минут. Готовая выпечка должна быть румяной, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит быструю самсу уже не в первый раз. Выпечка получается настолько хрустящей, сочной и вкусной, что сразу хочется добавки. Важно использовать для рецепта именно бездрожжевое тесто, иначе самса будет сильно отличаться от оригинала.

Фото: Сгенерировано ИИ

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