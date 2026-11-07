Городовой / Новости Петербурга / Вкуснейший завтрак за 5 минут: омлет с малиной — ребенок будет облизывать тарелку и просить добавку

Вкуснейший завтрак за 5 минут: омлет с малиной — ребенок будет облизывать тарелку и просить добавку

Опубликовано: 7 ноября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Вкуснейший завтрак за 5 минут: омлет с малиной — ребенок будет облизывать тарелку и просить добавку
Вкуснейший завтрак за 5 минут: омлет с малиной — ребенок будет облизывать тарелку и просить добавку
Городовой ру
Как приготовить омлет с малиной

Омлет — популярное блюдо для завтрака, сочетающее в себе питательную ценность и пользу. Важным преимуществом является простота и высокая скорость его приготовления.

Необходимые ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • подсластитель и соль по вкусу;
  • 50 г свежей или замороженной малины.

Технология приготовления

Разогрейте сковороду, взбейте яйца и добавьте подсластитель. Полученную смесь вылейте на сковороду и накройте крышкой.

Готовьте на медленном огне. После термической обработки дайте блюду настояться несколько минут. Сверните омлет в рулет и украсьте малиной. Рекомендуется подавать с медом, сметаной или орехами. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Швейцарские драники без яиц и муки: прекрасное блюдо для постящихся и худеющих — получаются хрустящими и румяными.

Закусочный «Наполеон»: этот салат-торт улетит в один миг — гости вылижут тарелки.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
С 13 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга Перейти 11 ноября 2026
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Перейти 11 ноября 2026
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Перейти 11 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
С 13 ноября движение ограничат в трех районах Петербурга Новости Петербурга
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Новости Петербурга
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Новости Петербурга
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Новости Петербурга
Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное