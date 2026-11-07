Вкуснейший завтрак за 5 минут: омлет с малиной — ребенок будет облизывать тарелку и просить добавку

Омлет — популярное блюдо для завтрака, сочетающее в себе питательную ценность и пользу. Важным преимуществом является простота и высокая скорость его приготовления.
Необходимые ингредиенты:
- 3 яйца;
- подсластитель и соль по вкусу;
- 50 г свежей или замороженной малины.
Технология приготовления
Разогрейте сковороду, взбейте яйца и добавьте подсластитель. Полученную смесь вылейте на сковороду и накройте крышкой.
Готовьте на медленном огне. После термической обработки дайте блюду настояться несколько минут. Сверните омлет в рулет и украсьте малиной. Рекомендуется подавать с медом, сметаной или орехами. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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