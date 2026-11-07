Вкуснейший завтрак за 5 минут: омлет с малиной — ребенок будет облизывать тарелку и просить добавку

Как приготовить омлет с малиной

Омлет — популярное блюдо для завтрака, сочетающее в себе питательную ценность и пользу. Важным преимуществом является простота и высокая скорость его приготовления.

Необходимые ингредиенты:

3 яйца;

подсластитель и соль по вкусу;

50 г свежей или замороженной малины.

Технология приготовления

Разогрейте сковороду, взбейте яйца и добавьте подсластитель. Полученную смесь вылейте на сковороду и накройте крышкой.

Готовьте на медленном огне. После термической обработки дайте блюду настояться несколько минут. Сверните омлет в рулет и украсьте малиной. Рекомендуется подавать с медом, сметаной или орехами. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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