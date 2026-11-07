Закусочный «Наполеон»: этот салат-торт улетит в один миг — гости вылижут тарелки

Стремление удивить гостей оригинальным блюдом не требует длительного нахождения на кухне. Оптимальным решением станет приготовление закусочного торта «Наполеон» из доступных ингредиентов.
Ингредиенты:
- готовые коржи для «Наполеона» — 5 шт.;
- консервированные сардины — 2 банки;
- куриные яйца — 4 шт.;
- майонез;
- сыр — 150–200 г;
- отварная морковь — 2 шт.
Технология приготовления
Подготовьте ингредиенты: натрите морковь, яйца и сыр, сардины разомните вилкой. Каждый компонент заправьте майонезом и тщательно перемешайте в отдельных емкостях.
Сборка изделия: выкладывайте начинку слоями, чередуя коржи с сардинами, яйцами, морковью и сыром. После формирования торта покройте его поверхность майонезом и оформите крошкой из слоеного теста. Блюдо готово к подаче.
Фото сгенерировано ИИ
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