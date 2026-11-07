Закусочный «Наполеон»: этот салат-торт улетит в один миг — гости вылижут тарелки

Рецепт закусочного торта

Стремление удивить гостей оригинальным блюдом не требует длительного нахождения на кухне. Оптимальным решением станет приготовление закусочного торта «Наполеон» из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

готовые коржи для «Наполеона» — 5 шт.;

консервированные сардины — 2 банки;

куриные яйца — 4 шт.;

майонез;

сыр — 150–200 г;

отварная морковь — 2 шт.

Технология приготовления

Подготовьте ингредиенты: натрите морковь, яйца и сыр, сардины разомните вилкой. Каждый компонент заправьте майонезом и тщательно перемешайте в отдельных емкостях.

Сборка изделия: выкладывайте начинку слоями, чередуя коржи с сардинами, яйцами, морковью и сыром. После формирования торта покройте его поверхность майонезом и оформите крошкой из слоеного теста. Блюдо готово к подаче.

Фото сгенерировано ИИ

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