Городовой / Новости Петербурга / Закусочный «Наполеон»: этот салат-торт улетит в один миг — гости вылижут тарелки

Закусочный «Наполеон»: этот салат-торт улетит в один миг — гости вылижут тарелки

Опубликовано: 7 ноября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Закусочный «Наполеон»: этот салат-торт улетит в один миг — гости вылижут тарелки
Закусочный «Наполеон»: этот салат-торт улетит в один миг — гости вылижут тарелки
Городовой ру
Рецепт закусочного торта

Стремление удивить гостей оригинальным блюдом не требует длительного нахождения на кухне. Оптимальным решением станет приготовление закусочного торта «Наполеон» из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • готовые коржи для «Наполеона» — 5 шт.;
  • консервированные сардины — 2 банки;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • майонез;
  • сыр — 150–200 г;
  • отварная морковь — 2 шт.

Технология приготовления

Подготовьте ингредиенты: натрите морковь, яйца и сыр, сардины разомните вилкой. Каждый компонент заправьте майонезом и тщательно перемешайте в отдельных емкостях.

Сборка изделия: выкладывайте начинку слоями, чередуя коржи с сардинами, яйцами, морковью и сыром. После формирования торта покройте его поверхность майонезом и оформите крошкой из слоеного теста. Блюдо готово к подаче.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Тесто для пельменей готовлю «по-сибирски»: нежное, но не рвется и тонко раскатывается — вот в чем секрет.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Вкуснейший завтрак за 5 минут: омлет с малиной — ребенок будет облизывать тарелку и просить добавку Перейти 7 ноября 2026
Не орхидея и не герань: этот цветок превратит подоконник в цветущий сад — пышные бутоны будут радовать всю зиму Перейти 7 ноября 2026
Не сорт, а «гора самоцветов»: плодов как шишек на елке – идеально для консервирования Перейти 7 ноября 2026
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Кулинария Сад-огород Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное