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«Кураж» больше не сажаю: выбираю другой сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до октября

Опубликовано: 7 ноября 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Кураж» больше не сажаю: выбираю другой сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до октября
«Кураж» больше не сажаю: выбираю другой сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до октября
Городовой ру
Не сорт, а праздник

Вы все еще не определились с выбором сорта огурцов для дачного участка? Рекомендуем рассмотреть этот раннеспелый гибрид.

Речь идет о сорте «Царский F1», внесенном в Госреестр в 1998 году. Культура отличается интенсивным ростом, высокой урожайностью и неприхотливостью в уходе.

Характеристики сорта «Царский F1»
Высота кустов достигает 2 м. Плодоношение пучкового типа: при соблюдении агротехники в каждой пазухе формируется по 2–3 завязи.

Период созревания составляет 45–49 дней. Урожайность достигает 19–20 кг/м². Гибрид обладает устойчивостью к кладоспориозу и вирусу табачной мозаики.

Плоды цилиндрической формы, поверхность покрыта шипами. Кожица умеренной жесткости. Мякоть отличается сочностью и высокими вкусовыми качествами.

Длина зеленцов варьируется от 9 до 12 см, средняя масса составляет 90–110 г. Продукция универсальна в использовании: подходит как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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