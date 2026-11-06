Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – собираю урожай раньше соседей

Назван урожайный и ранний сорт огурцов

Скороспелые сорта огурцов зачастую демонстрируют невысокую продуктивность, однако гибрид «Буратино F1» является исключением, пользуясь устойчивым спросом даже у наиболее требовательных садоводов.

«Буратино F1» — это раннеспелый гибрид, обеспечивающий сбор первого урожая уже через 45 дней после появления всходов. Благодаря высокой морозостойкости данный сорт пригоден для культивации как в защищенном, так и в открытом грунте.

Тип плодоношения — букетный, с формированием до 6 завязей в каждом узле. Плоды характеризуются темно-зеленым цветом, бугорчатой поверхностью, длиной до 9 см и массой около 100 г, при этом урожайность достигает 13 кг с одного куста.

Селекция «Буратино F1» является эталонной: плоды этого сорта не имеют горечи и пустот даже в условиях дефицита полива.

Фото сгенерировано ИИ

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