Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – собираю урожай раньше соседей

Скороспелые сорта огурцов зачастую демонстрируют невысокую продуктивность, однако гибрид «Буратино F1» является исключением, пользуясь устойчивым спросом даже у наиболее требовательных садоводов.
«Буратино F1» — это раннеспелый гибрид, обеспечивающий сбор первого урожая уже через 45 дней после появления всходов. Благодаря высокой морозостойкости данный сорт пригоден для культивации как в защищенном, так и в открытом грунте.
Тип плодоношения — букетный, с формированием до 6 завязей в каждом узле. Плоды характеризуются темно-зеленым цветом, бугорчатой поверхностью, длиной до 9 см и массой около 100 г, при этом урожайность достигает 13 кг с одного куста.
Селекция «Буратино F1» является эталонной: плоды этого сорта не имеют горечи и пустот даже в условиях дефицита полива.
Фото сгенерировано ИИ
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