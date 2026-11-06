Вместо надоевшей шарлотки: быстрые оладьи с яблоками и корицей — мягкие внутри, румяные снаружи и вкус 10/10

Как приготовить оладьи, которые по вкусу превзойдут привычную шарлотку

Яблочные оладьи станут идеальным вариантом выпечки в сезон яблок. Они готовятся очень быстро, ведь достаточно натереть фрукты, смешать их с яйцом, корицей, мукой и сахаром. Оладьи жарятся на сковороде до золотистости, после чего их можно подавать к столу. На все приготовление уходит менее 30 минут.

Что понадобится

4 яблока, 1 куриное яйцо, 2 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки муки, ½ чайной ложки корицы, подсолнечное масло.

Приготовление

Натрите яблоки на крупной терке, добавьте сахар, яйцо и молотую корицу. Взбейте ингредиенты. Постепенно всыпьте муку, перемешайте тесто и дайте ему немного постоять.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, выложите тесто порциями и обжарьте до румяной корочки с каждой стороны. На этой уйдет 3-5 минут. Огонь должен быть небольшим, сообщает popcornnews.ru.

Подавайте оладьи с сахарной пудрой. Они получаются нежными, ароматными и сытными. Из-за этого блюдо подойдет не только для завтрака.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует для рецепта яблоки, выращенные на собственном участке. От этого оладьи становятся еще вкуснее. Для более сливочного вкуса можно добавить в тесто ложку сметаны - она точно не будет лишней.

Фото: Сгенерировано ИИ

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